TPBL／雲豹6連勝平隊史 林信寬想起奪冠賽季

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林信寬今天攻下14分。圖／TPBL提供
桃園台啤永豐雲豹今天面對台北台新戰神，全場一路領先下以112：102奪下開季6連勝，替補貢獻14分的林信寬笑說，6連勝讓他想起自己第一個職業賽季，球隊就是締造隊史最長6連勝並拿下冠軍，希望今年能挑戰自家隊史紀錄。

雲豹2023到24賽季曾在T1聯盟打出6連勝，當時是林信寬的菜鳥球季，球隊季後賽更在「表弟」卡森斯坐鎮下登頂。轉戰TPBL聯盟，雲豹成本季唯一不敗之師，今天擊敗戰神已經追平隊史連勝紀錄，19日回到主場碰近期吞下6連敗的高雄全家海神有機會締造新猷。

林信寬笑說，連勝當然開心，尤其讓他想到奪冠賽季，不過總教練練羅德爾強調，不能因開季的連勝而太過樂觀，畢竟球隊賽程有些優勢，這禮拜要面對4天3戰才是考驗和觀察球隊實力的重要時刻。

今天攻下14分的「大吉」王皓吉是雲豹最資深的本土，他笑說就是年紀最大被賦予隊長任務，「教練給我任務很簡單，氣氛hold好就好。」他透露每場比賽都會和教練溝通，隊友高錦瑋、董永全等也會給自己很大信心，進攻端可以勇敢出手，今天攻下個人在TPBL的得分新高要歸功教練和隊友的信任。

即將面臨4天3戰考驗，36歲的王皓吉坦言對球隊是關鍵一周，「尤其是體力方面。」

籃球
