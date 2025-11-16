聽新聞
TPBL／克羅馬29分領軍 雲豹退戰神打下開季6連勝
TPBL新賽季唯一全勝隊伍桃園台啤永豐雲豹隊，今天到台北和平籃球館踢館，面對台北台新戰神一路領先，第四節也頂住對手反撲，最終以112：102收下開季6連勝，維持住完美勝率。
雲豹開賽打出10：1攻勢，團隊三分球7投4中火力支援下，首節就取得33：17領先，第二節曹薰襄外線進球後更讓雲豹領先到40：22。
第一節進攻當機的戰神，洋將洛夫頓第二節找回準星，單節三分球6投4中攻下12分，半場打完差距縮小到個位數的48：57。
第三節換雲豹洋將迪亞洛發揮，他單節6投4中拿8分還有5籃板，讓雲豹持續維持兩位數領先，三節打完握有83：68優勢。
戰神第四節嘗試追分，丁聖儒外線破網將差距縮小到79：89，但雲豹克羅馬連投帶罰連拿4分，高錦瑋抄截後快攻得手，雲豹領先回到16分。戰神仍沒放棄，「小台」黃聰翰飆進外線、洋將齊曼加「3分打」後將比數追到97：105，但克羅馬罰球為雲豹穩住勝果，不過最後一波雲豹領先8分下克羅馬仍打算快攻，遭黃聰翰犯規毀掉，最終裁判吹一般犯規，克羅馬2罰得手讓雲豹以112：102帶走勝利，完成開季6連勝。
克羅馬今天攻下29分、9籃板、9助攻，王皓吉、林信寬和迪亞洛各14分；戰神以洋將基德23分最佳，洛夫頓21分，本土以黃聰翰13分最高。
