TPBL／攻城獅大逆轉 19比0瘋狂攻勢賞海神6連敗

最後5分半還領先11分，高雄全家海神隊眼看止敗有望，不料接續5分鐘卻陷入得分荒，反讓主場迎敵的新竹御嵿攻城獅隊打出一波19：0瘋狂反撲，在4821名球迷見證下以97：89逆轉，收穫本季3連勝外也賞給海神6連敗。

海神最後5分半在洋將歐提斯外線破網後取得89：78領先，但攻城獅洋將德魯先2罰1中，再完成「3分打」，接續馬上抄截得手再灌籃成功，不到10秒就連拿5分，且再下一球德魯又抄截得手，曾柏喻雖2罰只1中，但3分55秒切入得手，再傳助攻讓洋將帕塞獅灌籃得手，攻城獅以一波11：0攻勢扳平比分。

海神喊出暫停沒止血，高國豪連兩記跳投破網讓攻城獅4分超前，最後27秒盧冠軒2罰俱中，海神洋將布里茲克的切入又失手，最後17秒攻城獅「狀元」劉丞勳2罰俱中攻下保險分，海神最後一波又失手，讓攻城獅完成19：0的驚天逆轉。

從11分落後到8分差守護主場，全場攻下16分的高國豪說：「我們就是堅持到底，不管分數是贏是輸，把我們該有的拚勁和教練要我們執行的東西拿出來。」他強調全隊都保持信念，不論本土或洋將都相信彼此，一起走在正確道路上。

攻城獅今天6人得分兩位數，洋將德魯攻下全隊最高18分，其中9分集中在第四節，克雷格17分；「小黑」曾柏喻14分還有8助攻，但節末成傷兵，讓賽後接受場中訪問的高國豪惋惜說：「小黑受傷很為他難過，站在這邊的應該是小黑。」

海神今天少了本土兩大戰將胡瓏貿和于煥亞，洋將歐提斯雖有24分演出，崔維斯19分、布里茲克18分，但最後5分半得分掛零，苦吞6連敗，2勝7敗戰績在聯盟暫居「爐主」。