TPBL／戰神主場開幕洛夫頓飆28分 滿場球迷見證退國王

台北台新戰神今天在主場台北和平籃球館迎接主場開幕戰，並迎來滿場的5500名球迷進場觀賽，在洋將洛夫頓全場猛轟28分，團隊共6人得分上雙下，戰神最終就以97：87擊敗國王，賽後也與今天同樣贏球的攻城獅一同以3勝2敗登上戰績榜第2名。

戰神在賽季前4場比賽於客場拿下2勝2敗後，今天總算回到和平籃球館迎接主場開幕戰，並且吸引滿場5500名球迷進場觀賽，而回到主場的戰神也從開賽就一路壓著國王打，尤其國王在後衛李愷諺缺陣的情況下，今天上半場也陷入得分當機的狀況，前兩節得分都不到20分，上半場打完已經以17分差距落後。

易籃後，戰神一度出現進攻斷電的情形，團隊單節僅有4人有得分紀錄，讓國王一度將差距縮小到個位數，不過關鍵時刻洛夫頓再度挺身出先是完成「三分打」，又接連投進拋投和上籃，將領先差距再度擴大，最終戰神也以10分差距擊敗國王，收下賽季第3勝。

戰神今天先發5人全數得分上雙，其中張兆辰、錢肯尼和洛夫頓合力投進10顆三分球、攻下59分，雷蒙恩則是有10分、12籃板演出；至於國王則以林彥廷攻下16分並送出11助攻最佳。