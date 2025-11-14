快訊

TPBL／三上悠亞加盟「夢想家」掀籃壇熱潮 仰德集團捐助台北市大培訓好手

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
仰德集團董事長許育瑞（右四）捐贈350萬元給台北市立大學，作為體育發展用途。圖／讀者提供
日本女星三上悠亞加盟職籃夢想家啦啦隊，消息曝光迅速登上各大社群熱搜，替籃壇再添話題與熱度。仰德集團為力挺體壇，昨天捐贈350萬元給台北市立大學，作為體育發展資金，仰德集團董事長許育瑞表示，希望替運動發展紮根，希望學生將來成為優秀選手，為國爭光。

許育瑞指出，8年來贊助北市大，協助校方培訓選手，除棒球、女排外，今年更增加高爾夫球項目，希望為台灣體壇紮根，培育出優秀選手。許育瑞強調，像是集團舉辦不同層級的高爾夫球比賽，從業餘到職業，再接軌國際亞巡賽事，讓學生與選手在競技舞台上累積實力，摘冠奪名。

至於為何長年贊助體育？許育瑞回憶，仰德集團創辦人許金德曾為第一任排球協會理事長，他也經常耳濡目染，愛上運動，此後便大力贊助台灣體壇發展。他以高爾夫球比喻，每桿擊球距離多遠，如何進行攻防，專注每一桿，再去思考下一步，很像企業的佈局策略，彼此息息相關。

北市大校長邱英浩稱讚許育瑞「慧眼識英雄」，他指出，仰德集團長年贊助的體育項目，正是學校的重點領域之一，包含棒球、女排以及高爾夫球連年摘下國內比賽的冠軍，已是國內「常勝軍」，除了肯定選手再接再厲外，也歸功仰德集團全力支持。

北市大培育的運動選手屢創佳績，像是高爾夫球個人組的廖崇漢奪得今年仰德台青盃冠軍；女排隊更自2020年以來共摘下四冠；棒球隊更是榮登今年梅花旗盃冠軍寶座。

