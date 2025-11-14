UBA／宋昕澔高效率轟20分 政大宰中原延續跨季51連勝

大專籃球聯賽UBA政治大學今天在宋昕澔高效率拿到20分帶領下，終場以118比59痛宰中原大學，不僅延續跨季51連勝紀錄，更替新賽季開出紅盤，朝著6連霸目標邁進。

連續5季稱霸UBA公開男一級的政大，新賽季首要目標自然是延續「政大王朝」，今天首戰面對中原依舊展現宰制力，首節迅速建立23分領先，甚至手握超過40分領先進入中場休息，早早奠定勝基，終場順利以59分之差在新賽季首戰旗開得勝，並締造跨季51連勝紀錄。

此役政大平均分配球員上場時間，其中當家後衛宋昕澔砍進3記三分球，僅上場20分鐘，就高效率拿下全隊最高20分，外籍生波波卡負責坐鎮禁區，貢獻9分、21籃板，而新秀謝昀達繳出10分、5助攻、5抄截的全能數據，獲得總教練陳子威大力讚賞。

陳子威賽後接受媒體聯訪時透露，盡量分配所有人的上場時間，尤其今年新力軍是U18台灣隊等級球員，包含謝昀達、張鈞淮及傅雋堯被視為未來重要戰力，因此特別期許這批新秀透過預賽磨練經驗，銜接到關鍵時期不會怯場，甚至在場上替球隊貢獻。

已經邁入大四賽季的宋昕澔、吳志鍇，有機會在畢業後挑戰職籃，陳子威期望吳志鍇轉型為3號位，而宋昕澔則需要降低失誤、改善傳球節奏，將在新賽季裡不斷要求2名球員，「希望他們在政大轉型成功，甚至之後到國家隊貢獻。」