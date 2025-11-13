TPBL／國王奪換帥後首勝 李愷諺想打給天上外公看

中央社／ 新北12日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊12日逆轉擊敗福爾摩沙夢想家隊，拿下換帥後首勝。國王當家球星李愷諺（圖）賽後哽咽表示，從小帶自己長大的外公日前離世，這場比賽想打給天上的外公看。中央社
台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天在下半場上演逆襲，終場以94比91擊敗福爾摩沙夢想家，拿下換帥後首勝；當家後衛李愷諺則哽咽表示，這場想打給天上外公看。

國王昨天宣布與外籍總教練約翰（John Patrick）結束合作關係，改由「胖總」洪志善暫代總教練，今天立刻面臨在主場迎戰夢想家的考驗；所幸國王靠著洋將桑尼（Sani Sakakini）狂飆全場最高26分，搭配李愷諺、傑登（Jayden Gardner）挹注17分，聯手幫助國王在下半場逆轉戰局。

有趣的是，雖然此役國王在場邊督軍的是洪志善，但配合TPBL聯盟規章與註冊名單調整時程，代理總教練是掛助理教練湯馬士（Thomas Wisman）名字，因此不算洪志善正式執教首勝；已經76歲的湯馬士賽後接受媒體聯訪時笑說，「很開心年紀這麼大，還能有帳面上的勝利。」

自評正式職業賽場執教初體驗「不及格」，洪志善透露，難免有緊張心情，畢竟決策、調度都必須自己來。他並分享，賽前收到台裔球星林書豪、國王前總教練萊恩（Ryan Marchand）、台灣知名教頭許晉哲等人的關心訊息，「書豪說一定會有很多聲音，但要相信自己直覺跟決策。」

洪志善補充，沒想過會有一天接任總教練，現階段就是「欣然接受、勇於挑戰」，希望延續好的防守體系，並在進攻端找回上季球的流動感覺，幫助國王步入正軌；而他仍期望本季重回球員身分，「當到總教練要想的東西太多，應該有比我更適合的人選。」

令人感傷的是，從小接受隔代教養的國王當家後衛李愷諺，心愛的外公在10日離世，他抱持著「打最後1場球給外公看」的想法，仍選擇回到球隊出賽。

李愷諺賽後哽咽表示，「發生比較突然，本來跟球隊請了一段時間的假，但今天剛好有比賽，這可能是他最後1次看我打球，很謝謝大家。」

籃球 新北國王 洪志善 李愷諺 TPBL 許晉哲 林書豪
相關新聞

TPBL／洪志善掌兵符首戰國王險勝夢想家 林書緯：氣氛不一樣了

開季都遭遇亂流的新北國王與福爾摩沙夢想家今天於新莊體育館碰頭，也是國王在由洪志善接任代理總教練後的首次出賽，本場比賽兩隊...

TPBL／約翰無法幫國王打出優勢遭開除 毛加恩看好洪志善帶來價值

新北國王在昨天宣布與外籍教練約翰解除合作關係，並由一直扮演球員與教練溝通橋樑的「小胖」洪志善擔任代理總教練，總經理毛加恩...

結合運醫、物療與復健照護 知名物理治療師打造全新健康空間 

由由業界知名的講師暨資深物理治療師黃博靖 （現物理治療師公會全國聯合會理事）、深耕私人運動領域超過10年的 BEYOND...

TPBL／以台北市為核心連結 戰神潮流商品展現城市能量

台北台新戰神隊本周迎來主場開幕戰，全新商品也將同步亮相，以戰神年度主視覺「Unite In Red」為核心延伸，結合「英...

籃球／「半獸人」離台後簽下2個月短約 回歸歐洲聯賽首戰繳雙十

前NBA球星「半獸人」（Kenneth Faried）來台加盟PLG台鋼獵鷹，僅打了一場後就買斷合約前往歐洲聯盟，今天（12日）首披帕納辛奈克斯隊（Panathinaikos aktor Athens）戰袍登場，就繳出17分10籃板3阻攻，率隊以101比95力克巴黎。

TPBL／季前大會獅火熱登場 攻城獅凝聚在地氣勢迎接主場開幕戰

新竹御嵿攻城獅於9日在竹北星際籃球場舉辦開季前的盛大球迷造勢活動「季前大會獅」，活動當天吸引超過400位球迷熱情參與，現...

