TPBL／國王奪換帥後首勝 李愷諺想打給天上外公看

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天在下半場上演逆襲，終場以94比91擊敗福爾摩沙夢想家，拿下換帥後首勝；當家後衛李愷諺則哽咽表示，這場想打給天上外公看。

國王昨天宣布與外籍總教練約翰（John Patrick）結束合作關係，改由「胖總」洪志善暫代總教練，今天立刻面臨在主場迎戰夢想家的考驗；所幸國王靠著洋將桑尼（Sani Sakakini）狂飆全場最高26分，搭配李愷諺、傑登（Jayden Gardner）挹注17分，聯手幫助國王在下半場逆轉戰局。

有趣的是，雖然此役國王在場邊督軍的是洪志善，但配合TPBL聯盟規章與註冊名單調整時程，代理總教練是掛助理教練湯馬士（Thomas Wisman）名字，因此不算洪志善正式執教首勝；已經76歲的湯馬士賽後接受媒體聯訪時笑說，「很開心年紀這麼大，還能有帳面上的勝利。」

自評正式職業賽場執教初體驗「不及格」，洪志善透露，難免有緊張心情，畢竟決策、調度都必須自己來。他並分享，賽前收到台裔球星林書豪、國王前總教練萊恩（Ryan Marchand）、台灣知名教頭許晉哲等人的關心訊息，「書豪說一定會有很多聲音，但要相信自己直覺跟決策。」

洪志善補充，沒想過會有一天接任總教練，現階段就是「欣然接受、勇於挑戰」，希望延續好的防守體系，並在進攻端找回上季球的流動感覺，幫助國王步入正軌；而他仍期望本季重回球員身分，「當到總教練要想的東西太多，應該有比我更適合的人選。」

令人感傷的是，從小接受隔代教養的國王當家後衛李愷諺，心愛的外公在10日離世，他抱持著「打最後1場球給外公看」的想法，仍選擇回到球隊出賽。

李愷諺賽後哽咽表示，「發生比較突然，本來跟球隊請了一段時間的假，但今天剛好有比賽，這可能是他最後1次看我打球，很謝謝大家。」