TPBL／洪志善掌兵符首戰國王險勝夢想家 林書緯：氣氛不一樣了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洪志善接任國王代理總教練首場比賽球隊就拿下勝利。圖／TPBL提供
洪志善接任國王代理總教練首場比賽球隊就拿下勝利。圖／TPBL提供

開季都遭遇亂流的新北國王與福爾摩沙夢想家今天於新莊體育館碰頭，也是國王在由洪志善接任代理總教練後的首次出賽，本場比賽兩隊也打出一場高失誤的焦土戰，但國王靠著桑尼下半場豪取21分，幫助國王最終以94：91擊敗夢想家，也助洪志善領軍首戰就拿下勝利。

國王在日前終止4連敗後，卻在昨天宣布與總教練約翰終止合作，並由還保有球員身份的洪志善接任代理總教練，希望能擺脫開季的低潮。

而執教的首場比賽洪志善也領軍在主場迎戰夢想家，球隊主控林書緯也在本場比賽傷癒歸隊，但兩隊在今天卻打出一場低比分的焦土戰，首節夢想家雖然在多點開花攻勢下取得領先，不過接下來兩節賽事命中率持續下探。

至於國王今天在新教頭領軍的首場比賽，在上半場也打得掙扎，不過下半場桑尼挺身而出，他在倒數3分半鐘林書緯投進斯三分球後，隨後個人也補上一記三分球，幫助國王取得3分領先，儘管夢想家湯普金斯也投進三分球追平，但桑尼又隨即在中距離投進壓哨跳投，助國王在比賽最後1分鐘取得2分領先，最終國王也以3分差距拿下勝利。

國王今天以桑尼攻下26分表現最佳，雙衛李愷諺與林書緯也分別有17分和13分進帳；至於夢想家則以蔣淯安17分最佳，但夢想家全隊共發生高達27次失誤。

對於球隊換帥後的首場比賽就拿下勝利，林書緯賽後也強調「開心打球」的重要性，「我覺得重點就是開心打球，鼓勵小胖，支持小胖。賽前他沒有說太多、太複雜，他希望我們開心打球，前幾個月看大家都有點悶悶的，現在整個氣氛都不一樣了。」

