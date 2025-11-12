TPBL／約翰無法幫國王打出優勢遭開除 毛加恩看好洪志善帶來價值

新北國王在昨天宣布與外籍教練約翰解除合作關係，並由一直扮演球員與教練溝通橋樑的「小胖」洪志善擔任代理總教練，總經理毛加恩在今天受訪時表示，約翰與團隊經過兩個多月磨合後並不適合現在國王陣容，才決定終止合作，也看好接任的洪志善能夠給國王帶來價值。

身為TPBL衛冕軍的國王，在今年休賽季前任總教練萊恩轉戰日本職籃，當家球星林書豪也選擇退休後，找來美籍教練約翰接掌兵符，不過著重防守的約翰卻與國王現有陣容未能產生良好化學效應，在開季收下2連勝後卻一度苦吞4連敗，並在昨天遭到國王終止合作。

國王總經理毛加恩在今天與夢想家之戰賽前也親自說明異動原因，他強調非常感謝約翰過去一段時間的付出，不過在與球隊經過2個多月的訓練和磨合後，也發現約翰並不適合現在國王的陣容與目標，「這跟他的能力無關，就是現階段不適合。」

毛加恩也提到，在約翰加入後教練團與球隊沒辦法找到一些合作的共識，尤其是針對球隊今年是要重建抑或是繼續拚冠這點上，加上無法找到適合球隊的打法，導致戰績和場上表現都不如預期，在雙方概念無法達成一致的情況下，才決定盡快做出異動決定。

談到由目前仍具有球員身份的洪志善接任代理總教練，毛加恩也直言相當看好，尤其他過去一段時間就一直在扮演球員與教練間的橋樑，非常了解國王球員的特質，「現階段他就是最適合且可以幫助國王隊的人，加上他現在剛好有一些傷，這是一個適合的時間點，相信他能給國王帶來價值。」

毛加恩也坦言，從做出開除約翰的決定後，就收到不少詢問總教練職務的訊息，不過相較於找來新教練在季中重新磨合，洪志善對於球隊的了解，將能夠在國王去年和今年好的部分找到平衡，打出自己的球風，「接下來我們會尊重他想做的方式。」