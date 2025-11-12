結合運醫、物療與復健照護 知名物理治療師打造全新健康空間 

由由業界知名的講師暨資深物理治療師黃博靖 （現物理治療師公會全國聯合會理事）、深耕私人運動領域超過10年的 BEYOND FITNESS 協同勤美集團與璞真建設共同打造的全新健康空間「拾壹物理治療所」於11月初正式開幕，結合運動醫學、物理治療與復健照護，期望讓每一位疼痛或受傷的人，都能在溫暖而值得信任的環境中，重新拾回健康與生活的自在。

執行長黃政浩表示，「拾壹」象徵「拾起健康的自己」，代表在疼痛與受傷後重新被整理、被照顧，回到安心生活的力量。他指出，拾壹團隊整合最專業的醫療背景與運動科學，提供從關節與肌肉疼痛緩解、運動傷害與術後復健，到坐骨神經痛、慢性姿勢不良改善等多元服務，讓患者在治療中感受到安心與信任。

院長黃博靖認為，拾壹不僅要讓人「從痛到不痛」，更希望帶領大家「從不痛到更健康」。他提到，勤美集團一向秉持「勤儉誠信，美善璞真」的核心精神，這樣的價值也延伸到醫療現場，化為拾壹的品牌信念，以誠信對待患者、以美善成就健康。院內團隊由多位專業物理治療師組成，致力於讓每一位來訪者在過程中感受到專業與溫度並存的照護。

院長易天心則分享，物理治療不只是修復受傷，更與日常姿勢、運動表現、甚至身心狀態緊密相連。拾壹將治療概念融入生活，透過專業評估與手法治療，幫助民眾了解身體運作、預防再次受傷，並在過程中重拾對身體的信任感。

拾壹物理治療所除了能獲得最完整的照護與健康建議。診所空間以自然木質調與柔和光線設計，讓每一次療程都像走進生活的一部分，而非冷冰冰的醫療場域。拾壹相信，「健康是生活的起點」。無論是想改善疼痛、修復傷勢，或只是希望讓身體更穩定、更有力量，拾壹誠摯邀請大家走進這裡，讓我們陪你重新找回最舒適的自己——因為被理解與被照顧的身體，才能讓生活繼續前行。