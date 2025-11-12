快訊

TPBL／以台北市為核心連結 戰神潮流商品展現城市能量

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神隊開季新品登場，從潮流服飾到實用小物展現台北城市能量。圖／台北台新戰神隊提供
台北台新戰神隊開季新品登場，從潮流服飾到實用小物展現台北城市能量。圖／台北台新戰神隊提供

台北台新戰神隊本周迎來主場開幕戰，全新商品也將同步亮相，以戰神年度主視覺「Unite In Red」為核心延伸，結合「英雄集結」意象，象徵與戰友們一同齊心出征，整體設計以台北市為核心，透過「12 Districts, 1 Team」展現城市在地力量，代表戰神屬於十二行政區每位市民。

此次由錢肯尼、張兆辰與Taishin Wonders沛沛共同示範穿搭，詮釋能在球場與日常間自由切換的潮流造型，展現專屬戰神的城市風格。張兆辰大讚，「每一樣都很好看，讓人想通通帶回家。」全新商品將於本周15、16日主場首賣，邀請戰友們穿上新裝一起為戰神應援。

本次開季系列以戰神主色紅、白、黑為主調，展現標誌性的力量與城市感；整體設計融入球衣元素編排，跳脫以往風格，增添運動張力與潮流氛圍。其中UNITE IN RED 帽T以簡潔字樣搭配柔軟棉料，打造俐落造型，適合秋冬層次穿搭。

錢肯尼說：「穿起來很舒服、設計簡單，平常出門很好搭。」而黑白兩款背心以簡約線條結合硬挺布料，凸顯運動剪裁與手臂線條的俐落感。私心熱愛無袖設計的錢肯尼表示，「可以露出手臂，搭短褲很自在。」另一款亮點單品「全城一心籃球短褲」，採輕薄材質設計，兩側印有「12 Districts, 1 Team」字樣，代表戰神與台北十二行政區緊密連結，也象徵戰神將為這座城市而戰。

台北台新戰神開季新品登場，從潮流服飾到實用小物展現台北城市能量。圖／台北台新戰神提供
台北台新戰神開季新品登場，從潮流服飾到實用小物展現台北城市能量。圖／台北台新戰神提供

談到最推薦的商品，張兆辰特別提到今年推出的大容量托特包，「黑白款都很好看，容量大好裝超實用。」無論上班、上課或進場應援都能輕鬆駕馭。這次拍攝也是張兆辰首次挑戰擔任模特兒，他表示，「拍攝要一直換衣服，雖然很累但很好玩，希望能拍出商品最好的樣子。」

戰神開季商品整體系列從短袖、背心到秋冬款大學T、帽T、短褲皆齊備，無論是熱血應援還是日常造型，都能穿出戰神的專屬風格。除了服飾系列外，同步推出多款應援與生活小物。球員與啦啦隊的應援毛巾全數推出，還有球員球衣造型款扭蛋以及應援團長Rina與Taishin Wonders炫彩壓克力鑰匙圈與立牌盲包，加上多款帽子與托特包等實用單品，期待戰友們本周末主場相見，挑選屬於你的戰神風格。

