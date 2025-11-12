快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

籃球／「半獸人」離台後簽下2個月短約 回歸歐洲聯賽首戰繳雙十

聯合新聞網／ 綜合報導
半獸人。圖/台南台鋼獵鷹提供
半獸人。圖/台南台鋼獵鷹提供

前NBA球星「半獸人」（Kenneth Faried）來台加盟PLG台鋼獵鷹，僅打了一場後就買斷合約前往歐洲聯盟，今天（12日）首披帕納辛奈克斯隊（Panathinaikos aktor Athens）戰袍登場，就繳出17分10籃板3阻攻，率隊以101比95力克巴黎。

半獸人今年賽季才宣布加入PLG台鋼獵鷹，不過他只在桃園璞園領航猿主場出賽一場，留下12分12籃板1助攻1阻攻的成績，隨即買斷合約轉投歐洲聯盟，此役對上巴黎籃球俱樂部的比賽，半獸人只打不到24分鐘，就繳出9投5中、11罰7中，拿下17分10籃板3阻攻雙十的數據，以更成熟穩健的姿態強勢回歸歐洲賽場。

儘管繳出亮眼數據，半獸人賽後接受電視台訪問時仍低調表示：「我不在意數據，真正重要的是我們贏球，這才是我唯一在乎的事。」他指出：「我熱愛比賽，只要有機會，我就會全力以赴。」

而根據外媒報導，半獸人的到來是為了填補帕納辛奈克斯隊3位因傷缺陣的中鋒之位，也因此他與球隊簽下的是2個月短約。

籃球 半獸人 台南台鋼獵鷹
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

籃球／「半獸人」離台後簽下2個月短約 回歸歐洲聯賽首戰繳雙十

前NBA球星「半獸人」（Kenneth Faried）來台加盟PLG台鋼獵鷹，僅打了一場後就買斷合約前往歐洲聯盟，今天（12日）首披帕納辛奈克斯隊（Panathinaikos aktor Athens）戰袍登場，就繳出17分10籃板3阻攻，率隊以101比95力克巴黎。

TPBL／季前大會獅火熱登場 攻城獅凝聚在地氣勢迎接主場開幕戰

新竹御嵿攻城獅於9日在竹北星際籃球場舉辦開季前的盛大球迷造勢活動「季前大會獅」，活動當天吸引超過400位球迷熱情參與，現...

UBA／讓運動者更強 新賽季UA成官方贊助夥伴

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於14日點燃戰火，運動品牌UNDER ARMOUR新賽季正式成為UBA官方贊助夥伴，秉持「...

UBA／左膝兩度動刀不放棄 張聿嵐旅外當目標

HBL時期有「最強女高中生」稱號的張聿嵐，高三卻遇左膝十字韌帶斷裂意外，畢業後旅美左膝再次動刀，提前結束旅外，今年以台師...

UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於11月14日點燃戰火，公開男一級衛冕軍政治大學呼應賽事口號「再一次」，要在大四雙核心宋昕...

TPBL／本土教練再加一 洪志善接任國王代理總教練

新北國王隊今天宣布與總教練約翰達成終止合作共識，並宣布由洪志善代理總教練職務，他也將加入台北台新戰神隊許皓程、福爾摩沙夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。