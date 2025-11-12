籃球／「半獸人」離台後簽下2個月短約 回歸歐洲聯賽首戰繳雙十
前NBA球星「半獸人」（Kenneth Faried）來台加盟PLG台鋼獵鷹，僅打了一場後就買斷合約前往歐洲聯盟，今天（12日）首披帕納辛奈克斯隊（Panathinaikos aktor Athens）戰袍登場，就繳出17分10籃板3阻攻，率隊以101比95力克巴黎。
半獸人今年賽季才宣布加入PLG台鋼獵鷹，不過他只在桃園璞園領航猿主場出賽一場，留下12分12籃板1助攻1阻攻的成績，隨即買斷合約轉投歐洲聯盟，此役對上巴黎籃球俱樂部的比賽，半獸人只打不到24分鐘，就繳出9投5中、11罰7中，拿下17分10籃板3阻攻雙十的數據，以更成熟穩健的姿態強勢回歸歐洲賽場。
儘管繳出亮眼數據，半獸人賽後接受電視台訪問時仍低調表示：「我不在意數據，真正重要的是我們贏球，這才是我唯一在乎的事。」他指出：「我熱愛比賽，只要有機會，我就會全力以赴。」
而根據外媒報導，半獸人的到來是為了填補帕納辛奈克斯隊3位因傷缺陣的中鋒之位，也因此他與球隊簽下的是2個月短約。
