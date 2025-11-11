快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

UBA／讓運動者更強 新賽季UA成官方贊助夥伴

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台藝大後衛王威翔（左三）參加Curry Camp。圖／UA提供
台藝大後衛王威翔（左三）參加Curry Camp。圖／UA提供

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於14日點燃戰火，運動品牌UNDER ARMOUR新賽季正式成為UBA官方贊助夥伴，秉持「讓運動者更強」的核心理念，以培育新世代運動員為目標，攜手助力年輕運動員與團隊成長。

今年夏天，UNDER ARMOUR於亞洲首度開辦Curry Camp，為亞洲地區的籃球明日之星注入養分與動力，台灣兩位大學運動員也獲邀參加，在三天的訓練營多次親授柯瑞（Stephen Curry）的教學指導。

有鑑於此，品牌期許透過與UBA的緊密合作，共同推動全球性「UA NEXT青年運動員計畫」，將多樣化的合作內容，為UBA大專籃球聯賽帶來不同以往的全新面貌，相信比賽內容也將更加精彩刺激。

UNDER ARMOUR台灣總代理星裕國際總經理王立人說：「UNDER ARMOUR是新世代運動員的最佳後盾，不僅是裝備資源的奧援，更將投入行銷宣傳資源，一同與UBA為優秀大學球員鋪設最專業的舞台，提升大專校園對UBA賽事關注度，共同建立台灣的大學籃球文化，讓新世代年輕選手能在場上全力發揮、大展身手！」

品牌也為多所公開一級球隊包含國立臺灣藝術大學男子籃球隊、世新大學女子籃球隊打造專屬球衣與專業裝備，期許在品牌的支持下，能在新賽季挑戰最高榮耀。

籃球
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

UBA／左膝兩度動刀不放棄 張聿嵐旅外當目標

UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

相關新聞

UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於11月14日點燃戰火，公開男一級衛冕軍政治大學呼應賽事口號「再一次」，要在大四雙核心宋昕...

UBA／左膝兩度動刀不放棄 張聿嵐旅外當目標

HBL時期有「最強女高中生」稱號的張聿嵐，高三卻遇左膝十字韌帶斷裂意外，畢業後旅美左膝再次動刀，提前結束旅外，今年以台師...

UBA／讓運動者更強 新賽季UA成官方贊助夥伴

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於14日點燃戰火，運動品牌UNDER ARMOUR新賽季正式成為UBA官方贊助夥伴，秉持「...

TPBL／本土教練再加一 洪志善接任國王代理總教練

新北國王隊今天宣布與總教練約翰達成終止合作共識，並宣布由洪志善代理總教練職務，他也將加入台北台新戰神隊許皓程、福爾摩沙夢...

TPBL／好不容易才止敗 衛冕軍國王「Thank you」總教練約翰

TPBL衛冕軍新北國王隊今年休賽季在歷經異動後，找來新任總教練約翰接掌兵符，卻在開季2連勝後苦吞4連敗，前天擊敗海神隊止...

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

福爾摩沙夢想家隊今天宣布重磅加盟消息，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Se...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。