UBA／左膝兩度動刀不放棄 張聿嵐旅外當目標

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張聿嵐將迎接第一個UBA賽季。記者曾思儒／攝影
張聿嵐將迎接第一個UBA賽季。記者曾思儒／攝影

HBL時期有「最強女高中生」稱號的張聿嵐，高三卻遇左膝十字韌帶斷裂意外，畢業後旅美左膝再次動刀，提前結束旅外，今年以台師大球員身分投入大專籃球聯賽（UBA），把賽事當成新開始，為未來進軍職業做準備。

兩度遇到膝傷，張聿嵐坦言高中第一次受傷心情更難過，畢竟球隊是有機會爭取冠軍，花了一段時間才走出來，第二次受傷轉變心態面對，回台後在台師大也能好好進行復健，目前狀態雖還沒到百分百，不過恢復不錯。

今年5月才回到球場，張聿嵐6月開始做對抗訓練，7月隨隊到廈門、日本，也在台灣打了登峰造極籃賽，和新隊友逐漸磨合。她不諱言打UBA仍有壓力，體能和技術也還有很多進步空間，第一個UBA賽季給自己的任務是「做好該做的事情」，用更成熟的球風面對不同層級挑戰。

雖因傷結束旅美生涯，張聿嵐認為美國行讓自己打開眼界，吸收到許多不同的東西，也奠定挑戰職業時想旅外的目標。現在大學二年級的張聿嵐今天鬆口說，不排斥也不排除明年投入職業，最大目標是朝旅外發展，前提是先看第一個UBA賽季狀況如何。

籃球
