快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
政大總教練陳子威（右）和球員吳志鍇。記者曾思儒／攝影
政大總教練陳子威（右）和球員吳志鍇。記者曾思儒／攝影

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於11月14日點燃戰火，公開男一級衛冕軍政治大學呼應賽事口號「再一次」，要在大四雙核心宋昕澔和吳志鍇最後一個賽季挑戰延續王朝。

今年UBA主視覺注入電玩元素，年度口號「Let’s Play A Game」也和諧音「again」結合，期許每一位隊職員全新賽季「再一次」創造佳績。

上季以跨季50連勝完成寫下5連霸的政大，總教練陳子威提到，今年對團隊也是再一次挑戰的機會，且宋昕澔和吳志鍇都大四，今年是兩人最後的UBA賽季，格外珍惜最後一起合作的機會，也期許宋昕澔持續創造屬於自己的紀錄。

陳子威不諱言，兩位大四學長上個賽季結束都有挑戰職業的機會，但聊過後兩人都選擇完成最後一個UBA賽季，他也有賦予兩位指標球員最後一季的任務，像轉型控球的宋昕澔要打失誤率降低，去承擔更多責任。

今天代表政大出席開季記者會的吳志鍇也說，最後一個大專賽季的心態很不一樣，「去年知道還有一年，今年希望有很好的發展，也是為未來生涯打拚。」他透露未來以旅外為目標，現階段仍以幫助球隊贏球為目標，畢竟今年陣容和去年變化不大，「最後敵人是自己，要把細節做更好。」

公開男一級共16支隊伍，預賽第一階段由北部8支球隊14日到21日在輔仁大學開戰，另8隊12月2日到9日前進虎尾科大；公開女一級12隊伍預賽第一階段25日在台體大點燃戰火，六強複賽明年3月進行，最終決賽明年4月18日和19日台北小巨蛋登場。

UBA今天舉行開季記者會。記者曾思儒／攝影
UBA今天舉行開季記者會。記者曾思儒／攝影
UBA今天舉行開季記者會。記者曾思儒／攝影
UBA今天舉行開季記者會。記者曾思儒／攝影

籃球
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北港武德宮、中研院學者出書 扶鸞「靈秘」實跡公諸於世

115學年度特殊選才啟動 政大多元入學新生有機會獲60萬元獎金

獲逾7成同意票過關 李蔡彥成功續任政大校長

政大開發租金行情地圖 獲亞洲科技卓越獎

相關新聞

UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於11月14日點燃戰火，公開男一級衛冕軍政治大學呼應賽事口號「再一次」，要在大四雙核心宋昕...

UBA／左膝兩度動刀不放棄 張聿嵐旅外當目標

HBL時期有「最強女高中生」稱號的張聿嵐，高三卻遇左膝十字韌帶斷裂意外，畢業後旅美左膝再次動刀，提前結束旅外，今年以台師...

TPBL／本土教練再加一 洪志善接任國王代理總教練

新北國王隊今天宣布與總教練約翰達成終止合作共識，並宣布由洪志善代理總教練職務，他也將加入台北台新戰神隊許皓程、福爾摩沙夢...

TPBL／好不容易才止敗 衛冕軍國王「Thank you」總教練約翰

TPBL衛冕軍新北國王隊今年休賽季在歷經異動後，找來新任總教練約翰接掌兵符，卻在開季2連勝後苦吞4連敗，前天擊敗海神隊止...

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

福爾摩沙夢想家隊今天宣布重磅加盟消息，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Se...

籃球／U19籃球聯盟 溪口國小有「獵魔女團」

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟9日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，溪口國小雖以13：80不敵五華國小，教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。