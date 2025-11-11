UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將於11月14日點燃戰火，公開男一級衛冕軍政治大學呼應賽事口號「再一次」，要在大四雙核心宋昕澔和吳志鍇最後一個賽季挑戰延續王朝。

今年UBA主視覺注入電玩元素，年度口號「Let’s Play A Game」也和諧音「again」結合，期許每一位隊職員全新賽季「再一次」創造佳績。

上季以跨季50連勝完成寫下5連霸的政大，總教練陳子威提到，今年對團隊也是再一次挑戰的機會，且宋昕澔和吳志鍇都大四，今年是兩人最後的UBA賽季，格外珍惜最後一起合作的機會，也期許宋昕澔持續創造屬於自己的紀錄。

陳子威不諱言，兩位大四學長上個賽季結束都有挑戰職業的機會，但聊過後兩人都選擇完成最後一個UBA賽季，他也有賦予兩位指標球員最後一季的任務，像轉型控球的宋昕澔要打失誤率降低，去承擔更多責任。

今天代表政大出席開季記者會的吳志鍇也說，最後一個大專賽季的心態很不一樣，「去年知道還有一年，今年希望有很好的發展，也是為未來生涯打拚。」他透露未來以旅外為目標，現階段仍以幫助球隊贏球為目標，畢竟今年陣容和去年變化不大，「最後敵人是自己，要把細節做更好。」

公開男一級共16支隊伍，預賽第一階段由北部8支球隊14日到21日在輔仁大學開戰，另8隊12月2日到9日前進虎尾科大；公開女一級12隊伍預賽第一階段25日在台體大點燃戰火，六強複賽明年3月進行，最終決賽明年4月18日和19日台北小巨蛋登場。

UBA今天舉行開季記者會。記者曾思儒／攝影 UBA今天舉行開季記者會。記者曾思儒／攝影