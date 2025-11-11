TPBL／本土教練再加一 洪志善接任國王代理總教練

新北國王隊今天宣布與總教練約翰達成終止合作共識，並宣布由洪志善代理總教練職務，他也將加入台北台新戰神隊許皓程、福爾摩沙夢想家隊簡浩，成為TPBL本季第3位本土總教練。

國王球團指出，洪志善自加盟國王以來，便以「Player Coach」的角色投入團隊，不僅在場上以經驗引導年輕球員，更在訓練與戰術討論中積極協助教練團，扮演溝通與執行的重要橋樑。洪志善曾任中華隊教練團及陽明國、高中教練，累積豐富的臨場與領導經驗。他對國王球隊體系與球員特質皆相當了解，且深受球員信任與支持，是目前最適合接掌兵符的人選。

另因配合聯盟規章與註冊名單調整時程，明天主場對上夢想家的賽事，將由助理教練湯瑪士（Thomas Wisman）暫掛代理總教練一場，待相關程序完成後，洪志善將正式以代理總教練身分帶領球隊出賽。