TPBL／好不容易才止敗 衛冕軍國王「Thank you」總教練約翰

TPBL衛冕軍新北國王隊今年休賽季在歷經異動後，找來新任總教練約翰接掌兵符，卻在開季2連勝後苦吞4連敗，前天擊敗海神隊止敗，國王球團今天宣布與約翰及助理教練馬賽爾達成共識，結束合作關係。

國王上賽季奪下TPBL元年冠軍後，休賽季面臨總教練萊恩帶著洋將曼尼高轉往日本發展，以及球隊門面林書豪宣布退役的狀況，國王球團找來約翰執掌兵符，希望重新打造球隊體系，不過開季前7場比賽僅拿下3勝，也讓雙方合作今天告一段落。

國王球團指出，經雙方溝通與討論後，球團與總教練約翰及助理教練馬賽爾達成共識，正式結束合作關係，也感謝約翰教練陪伴團隊度過賽季初期的重要時刻，與助理教練馬賽爾在訓練與球員溝通間提供協助，並完成階段性任務。國王球團對於兩位教練在任期間的付出與貢獻給予肯定，並祝福約翰與馬賽爾未來的執教生涯一切順利。