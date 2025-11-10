TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊
福爾摩沙夢想家隊今天宣布重磅加盟消息，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy。三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，充滿感染力的應援掀起熱潮，深受球迷喜愛，此次回歸成為正式成員，將於本季接下來的6場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。
三上悠亞以日本偶像團體SKE48出道，隨後活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有龐大的國際粉絲群。近年來她橫跨藝能活動與品牌經營，展現多元發展與獨特魅力。去年受邀來台擔任夢想家主場擔任一日啦啦隊女孩，以熱情應援與親切互動掀起現場轟動，深受球迷喜愛，留下深刻印象。
正式加入職籃應援的三上悠亞表示，非常期待與台灣的球迷再次見面，「去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」
夢想家相信三上悠亞的加入，將為夢想家主場注入全新能量與魅力，帶動主場氣氛。邀請所有球迷透過ibon售票系統購票，一起進場應援。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言