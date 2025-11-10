TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本人氣偶像三上悠亞正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy。圖／夢想家隊提供
福爾摩沙夢想家隊今天宣布重磅加盟消息，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy。三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，充滿感染力的應援掀起熱潮，深受球迷喜愛，此次回歸成為正式成員，將於本季接下來的6場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。

三上悠亞以日本偶像團體SKE48出道，隨後活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有龐大的國際粉絲群。近年來她橫跨藝能活動與品牌經營，展現多元發展與獨特魅力。去年受邀來台擔任夢想家主場擔任一日啦啦隊女孩，以熱情應援與親切互動掀起現場轟動，深受球迷喜愛，留下深刻印象。

正式加入職籃應援的三上悠亞表示，非常期待與台灣的球迷再次見面，「去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」

夢想家相信三上悠亞的加入，將為夢想家主場注入全新能量與魅力，帶動主場氣氛。邀請所有球迷透過ibon售票系統購票，一起進場應援。

