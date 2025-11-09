TPBL／麥卡洛第四節灌18分 雲豹逆轉特攻奪5連勝

TPBL唯一未嘗敗績的台啤永豐雲豹，今天完美勝率差點被新北中信特攻打破，靠著洋將麥卡洛（Chris McCullough）第四節領軍演出逆轉秀，驚險以85：78迎接5連勝，續坐聯盟龍頭。

雲豹最多陷入10分落後，第三節莊博元和林信寬手感加溫，助隊縮小比分，三節打完先追近到60：64，第四節麥卡洛連拿4分扳平比數，單節更轟下18分，曹薰襄也把握機會投進關鍵3分球，聯手助隊打出單節25：14的逆轉攻勢。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）表示，連2天比賽對球員是很大的挑戰，這場一開賽看得出大家都很努力，但命中率的確下滑，「通常我不會在賽後記者會上特別點名一名球員，但今天麥卡洛的確給了我們很大的能量，球隊到現在只有打5場，這也是我們遇到的第一次挑戰，之後會回去做檢討與調整。」

全場攻下29分的麥卡洛認為，全隊在這場比賽很努力去搶籃板並且用速度推進，這也是雲豹的特色，自己也投進了一些困難的球，這是一場很棒的團隊勝利，而且球隊始終保持這一種「隨時有人可以頂上」的心態，接下來要繼續維持。

第四節獨拿18分的麥卡洛說：「我們要帶著拚勁和熱情去打球，我不太確定是第三節還是第二節的時候，我用大聲說話的方式『激勵』了一下隊友，要大家把能量拉起來、讓比賽動起來，我覺得那確實收到了效果，所以我對這場勝利很滿意。」

特攻以洋將內馬23分、18籃板最佳，阿巴西18分。