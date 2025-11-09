PLG／狀元首戰17投2中 葉惟捷信心不減：不影響後面比賽

PLG新成員洋基工程籃球隊今天迎接隊史首戰，面對老牌勁旅臺北富邦勇士，上半場打完還握有1分領先，但第三節被勇士一波帶走，最終吞下106：133慘敗，今年選秀會「狀元」葉惟捷全場17投僅2中也沒找到準星，不過總教練「光哥」李逸驊緩頰說，葉惟捷先前兩度扭到腳踝，相信累積經驗後會有很大成長。

20歲的葉惟捷來自籃球世家，父親葉安展曾擔任U16男籃中華隊總教練，母親楊淑怡當過女籃國手；他南山高中畢業後赴美，還沒完成學業提前返台投入職籃，協調性、爆發力佳，出手快加上196公分的身材優勢，今年選秀會沒意外成狀元，不料迎接職業生涯處女秀前兩度扭到腳踝，他苦笑說：「超過一星期沒練球，一回來就打那麼多。」

拿手外線今天14投僅2中，葉惟捷坦言表現不如預期，投籃把握度該要更好，不過身為射手，該投的球仍會去完成，「無限開火權不至於，好的射手就會勇於負責，這段期間彼此默契會再配合好，今天不進不會影響到之後的比賽。」

接掌洋基工程兵符的李逸驊認為，今天輸球是預料之中，洋基工程的球員組成年輕，經驗是硬傷，像葉惟捷各方面條件都好，就是缺乏經驗，拉鋸、比較累時會急躁出手、防守漏防等狀況，就是需要時間來成長。

洋基工程的外援傑克森也幫葉惟捷說話，他提到葉惟捷出手時間都很合理，「知道他未來會有更好表現。」