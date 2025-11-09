PLG／封吳永盛「狀況哥」 吳永仁讚國民姐夫扛起責任

台北富邦勇士今天主場以133：106大勝PLG新隊伍洋基工程隊，團隊得分和21顆三分球進球數雙雙改寫PLG紀錄，勇士教頭吳永仁感謝球員付出，尤其「狀況哥」吳永盛防守端限制對手173公分的小洋將傑克森，進攻也有發揮，承擔球隊賦予的責任。

因英文名字「Jeff」而有「國民姐夫」外號的吳永盛，金華國中後就旅美，大學畢業後曾到中國CBA，2021年回台，2023年加入勇士，他透露不管在美國或CBA都有防守小洋將的經驗，今天早上知道負責看守傑克森後就開始做心理準備，做了許多調整。

「他不好守啊，我快抽筋了。」吳永盛提到，能在職業賽場生存的小洋將都有一定能力，今天任務不是百分百限制住傑克森火力，「主要讓他比較挫折，體能消耗，打起來綁手綁腳，他也看到我很煩。」

強調「我可以打更好」的傑克森，今天上場40分鐘是全場最久，18分和5助攻都是洋基最佳，但坦言沒想到第一場就會被「box one」，回去會多看影片，為下一場比賽做好準備。

吳永仁透露，「狀況哥」是助理教練成力煥給吳永盛的綽號，「永盛他可以專注在防守，百分百在防守。最近他外線命中率滿好，叫他狀況哥，可以承擔我們賦予他的責任。」他也騎到，不只吳永盛，洪楷傑、周桂羽和陳又瑋也成承擔同樣任務，最近吳永盛狀況特別好，今天就先由他看守傑克森。

勇士昨天碰臺南台鋼獵鷹以76：112吞敗，相隔一天進攻有完全不同演出，吳永仁強調獵鷹昨天的強悍防守是給團隊「非常大的警惕」，今天奪勝只是一場勝利，還有很多空間要調整進步，接下來三到四周時間要好好把握。

配合11月底到12月初的世界盃資格賽，PLG今天完成勇士和洋基工程之戰後將休兵超過一個月，12月11日才會由勇士和衛冕軍桃園璞園領航猿的對戰重啟賽程。

勇士團隊今天傳出30次助攻，替補攻下15分的洪楷傑提到，今天的助攻是接下來每場要持續下去的東西，「球員要跑到對的位置，大家把握度自然提高。」