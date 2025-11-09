快訊

PLG／轟進21記三分彈 勇士得分破紀錄血洗洋基工程開胡

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
吳永盛三分球6投3中攻下14分助勇士開胡。PLG提供
吳永盛三分球6投3中攻下14分助勇士開胡。PLG提供

PLG新隊伍洋基工程今天迎接隊史第一場賽事，面對傳統勁旅台北富邦勇士，最多握有7分領先，半場打完也還有1分優勢，但第三節被勇士狂攻一波39：16攻勢奠定勝基，終場以破聯盟單場最高得分紀錄的133：106迎接賽季首勝。

洋基中鋒庫薩斯率先進球，阿拉薩連兩波禁區接到小球灌籃得分，一人連拿6分助隊取得8：4領先；勇士有阿拉薩連罰帶投拿下3分回應，洋將哥倫特也飆進2記外線加上3罰俱中，讓勇士反以12：11反超。哥倫特第一節就攻下11分，率隊取得33：31微幅領先。

阿拉薩第二節開打不到3分鐘就領到第3犯，不過外籍生馬克斯和高偉綸接連發揮，傑克森也飆進三分彈外加切入得手，讓打出一波7：0攻勢洋基以56：49反超比分。勇士在吳永盛連拿5分下回敬10：0小高潮，但洋基喊完暫停傑克森高拋得手，馬克斯上籃也取分，半場打完反是洋基取得60：59領先。

第三節前2分鐘兩隊都沒任何進球，直到9分48秒哥倫特外線破網才放勇士再超前，吳永盛和周桂羽接連飆進底角三分彈，古德溫加碼爆扣，勇士回到70：64領先；洋基喊出暫停後沒能止血，接續3分鐘勇士再拉出一波16：2的海嘯攻勢，差距擴大到82：66。

勇士第三節團隊三分球16投9中，柏萊特和洪楷傑都是兩投俱中，單節打出39：16猛攻，三節打完已取得98：76領先。第四節柏萊特和洪楷傑再追加外線，勇士開打不到1分鐘分數已破百，接續大幅走馬換將，蔡文誠3分26秒上場時受到和平籃球館球迷大聲歡呼，最終勇士就以133：106終止2連敗，迎接新賽季首場勝利。

勇士全場飆進21記三分彈，外線命中率超過4成5，全隊有9人有外線進球紀錄、6人得分兩位數，哥倫特29分、11籃板最高，柏萊特20分，洪楷傑15分，吳永盛14分；洋基以洋將傑克森18分最高，賈柯比17分。

籃球
