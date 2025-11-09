TPBL／桑尼狂轟36分 國王守護主場賞海神5連敗

國王隊洋將桑尼（中）助隊止住4連敗。圖／TPBL提供
同是4連敗的新北國王隊和高雄全家海神隊今天正面交鋒，衛冕軍國王靠洋將桑尼和本土後衛「飆風玫瑰」李愷諺合拿62分帶動下，以111：94守護住主場，迎接久違的勝場。

國王和海神上季在總冠軍賽交鋒且打滿7場，但新賽季兩隊開季都陷低潮，戰績目前在聯盟包辦倒數兩名。上次奪勝已是上月12日的國王，今天靠李愷諺、簡祐哲和桑尼第一節的發揮，取得33：24優勢，半場也握有53：48領先。

海神第三節在胡瓏貿領軍下追分，但剩下5分鐘左右他切入遭到躍起傑登撞倒，腰部明顯不適，雖可自行走下場但腳步一跛一跛。海神在胡瓏貿下下場後，靠施晉堯節末連拿7分咬住比分，吳曉謹第四節率先飆進外線更將比分追到77：79，但桑尼為國王止血，他單節三分球6投4中轟下14分，加上李愷諺贊助9分，兩人聯手讓國王單節攻下32分，最終以111：94留下勝場。

桑尼今天替補攻下36分、8籃板，李愷諺26分、10助攻，簡祐哲三分球7投5中也有18分貢獻。

海神以第四節回到球場的胡瓏貿20分最佳，洋將凱帝17分、14籃板，于煥亞15分，但球隊仍吞下5連敗。

國王隊洋將桑尼（左）助隊止住4連敗。圖／TPBL提供
國王隊洋將桑尼（左）助隊止住4連敗。圖／TPBL提供

