快訊

相隔30年再訪高雄！3寶爸郭富城當眾喊吻我 驚喜加碼獻唱2金曲

特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

把佛堂當提款機？她入職3年用這招盜走4千多萬 僅還79萬下場出爐

PLG／富邦勇士慘輸單洋將的獵鷹36分 創隊史第二大敗分差

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹共計6人得分上雙，大勝富邦勇士36分。圖／PLG提供
獵鷹共計6人得分上雙，大勝富邦勇士36分。圖／PLG提供

台北富邦勇士今天迎接主場開幕戰，並迎戰來訪的台南台鋼獵鷹，儘管獵鷹本場比賽前面臨半獸人買斷合約離隊的狀況，只能以單洋將翟蒙應戰，但翟蒙本場比賽猛轟36分加上另5人得分上雙，以112：76賞給富邦勇士開季2連敗。

勇士新賽季開幕戰在作客領航猿主場慘失112分吞下賽季首敗後，今天回到和平籃球館迎接主場開幕戰卻又踢到鐵板，作客的獵鷹在昨天上午接獲洋將半獸人經紀團隊通知，將行使合約中的買斷合約權利前往歐洲聯賽發展，讓原本就遭遇洋將傷病問題的獵鷹，今天只能採用翟蒙單洋將應戰。

不過獵鷹今天卻展現驚人團隊戰力，在前兩節賽事單節得分都在30分以上，並投進8記三分球，包括白薩和翟蒙得分都在雙位數，並且取得63：39領先。

易籃後儘管獵鷹火力稍減，但主場出賽的富邦勇士依舊找不到籃框，在第二、四節得分都不到20分，最終富邦勇士也在連兩場都失掉112分的情況下，以36分差距吞下敗仗，創下隊史第二大輸分紀錄。

獵鷹今天共6人得分上雙，其中翟蒙拿下36分、9籃板，白薩18分，谷毛唯嘉12分，种義仁與張志豪也分別有11分進帳；至於富邦勇士僅有哥倫特與莫巴耶得分上雙。

籃球 富邦勇士 台南台鋼獵鷹

延伸閱讀

TPBL／克雷格首秀攜手高國豪狂飆52分 攻城獅中止對戰國王6連敗

PLG／只打一場就閃人 半獸人買斷獵鷹合約赴歐

中職／與悍將達成合約共識 范國宸不當自由球員：留在富邦拚戰

中職／悍將教頭異動！陳金鋒下台後藤光尊接任 陳昭如任領隊

相關新聞

TPBL／克雷格首秀攜手高國豪狂飆52分 攻城獅中止對戰國王6連敗

開季前3場比賽雖然僅拿下1勝，但都打出不錯內容的新竹御嵿攻城獅隊，在今天作客新北國王隊的比賽中，迎來新洋將克雷格的首秀，...

TPBL／克羅馬、高錦瑋狂飆50分 雲豹大勝戰神開季4連勝

桃園台啤永豐雲豹今天進行本季主場開幕戰，面對來訪的台北台新戰神團隊火力全開，共有7人得分上雙，克羅馬與「小高」高錦瑋兩人...

PLG／富邦勇士慘輸單洋將的獵鷹36分 創隊史第二大敗分差

台北富邦勇士今天迎接主場開幕戰，並迎戰來訪的台南台鋼獵鷹，儘管獵鷹本場比賽前面臨半獸人買斷合約離隊的狀況，只能以單洋將翟...

TPBL／中信特攻本土大熄火 夢想家多點開花擋下反撲2連勝

2連勝的新北中信特攻今天作客福爾摩沙夢想家主場，夢想家在一度領先到21分的情況下，第四節被兩度被特攻追到僅剩3分差距，但...

TPBL／攻城獅下周迎主場開幕 「你信不信」三大亮點引爆新竹  

TPBL新竹御嵿攻城獅隊將於15日至16日展開新賽季主場開幕戰，今年攻城獅球團推出「你信不信」年度口號，從觀賽席次、應援...

PLG／只打一場就閃人 半獸人買斷獵鷹合約赴歐

台鋼獵鷹今天凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中之「買斷條款」，球員半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。