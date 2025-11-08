PLG／富邦勇士慘輸單洋將的獵鷹36分 創隊史第二大敗分差

台北富邦勇士今天迎接主場開幕戰，並迎戰來訪的台南台鋼獵鷹，儘管獵鷹本場比賽前面臨半獸人買斷合約離隊的狀況，只能以單洋將翟蒙應戰，但翟蒙本場比賽猛轟36分加上另5人得分上雙，以112：76賞給富邦勇士開季2連敗。

勇士新賽季開幕戰在作客領航猿主場慘失112分吞下賽季首敗後，今天回到和平籃球館迎接主場開幕戰卻又踢到鐵板，作客的獵鷹在昨天上午接獲洋將半獸人經紀團隊通知，將行使合約中的買斷合約權利前往歐洲聯賽發展，讓原本就遭遇洋將傷病問題的獵鷹，今天只能採用翟蒙單洋將應戰。

不過獵鷹今天卻展現驚人團隊戰力，在前兩節賽事單節得分都在30分以上，並投進8記三分球，包括白薩和翟蒙得分都在雙位數，並且取得63：39領先。

易籃後儘管獵鷹火力稍減，但主場出賽的富邦勇士依舊找不到籃框，在第二、四節得分都不到20分，最終富邦勇士也在連兩場都失掉112分的情況下，以36分差距吞下敗仗，創下隊史第二大輸分紀錄。

獵鷹今天共6人得分上雙，其中翟蒙拿下36分、9籃板，白薩18分，谷毛唯嘉12分，种義仁與張志豪也分別有11分進帳；至於富邦勇士僅有哥倫特與莫巴耶得分上雙。