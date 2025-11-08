TPBL／克雷格首秀攜手高國豪狂飆52分 攻城獅中止對戰國王6連敗

開季前3場比賽雖然僅拿下1勝，但都打出不錯內容的新竹御嵿攻城獅隊，在今天作客新北國王隊的比賽中，迎來新洋將克雷格的首秀，而他全場猛轟32分外帶6籃板、5抄截，搭配上高國豪的20分、10助攻、3抄截，幫助攻城獅以108：89賞給國王4連敗，收下賽季第二勝。

攻城獅今年休賽季在未有太多補強的情況下，一度不被看好，不過在開季首戰就擊敗海神隊後，攻城獅接下來兩戰分別對上中信特攻與夢想家隊，都在最後一刻才輸掉比賽，兩場比賽也僅輸掉3分，打出極佳的對抗性。

而今天攻城獅作客國王主場也迎來新洋將克雷格的首秀，上賽季效力海神就有不錯表現的克雷格，今年季初在攻城獅洋將力獅因傷將休8周的情況下，被攻城獅緊急找來救火，不過在首場比賽就與球隊有良好化學效應。

克雷格今天替補上陣以19投11中的高水準表現攻下32分，另外還有5次抄截演出，更在比賽過程中有多次穿針引線送助攻給隊友得分的表演出，不占球權的打法也格外適合攻城獅體系。

除了克雷格表現亮眼外，今年開季表現有所起伏的球隊一哥高國豪也在今天打出賽季代表作，他全場18投10中拿下20分，另外有10次助攻演出，加上狀元郎劉承勳也投進3記三分球拿下11分，開季前4場比賽有3場得分在雙位數，另外有6籃板、2抄截演出，德魯則是攻下26分，幫助上賽季6度對戰國王都輸球的攻城獅，本季首度交手就打破對戰劣勢。

反觀國王今天在林書緯持續缺陣的情況下，今天在攻城獅的防守壓迫下，全隊共發生23次失誤，其中雙洋將傑登與尚迪就發生11次失誤，三分球也僅有28投7中，最終也苦吞4連敗。

對於代表攻城獅的首場比賽就幫助球隊擊敗天敵國王，克雷格賽後也直言是一個好的開始，尤其是能幫助球隊指揮官高國豪獲得更多喘息空間。