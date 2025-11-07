TPBL／中信特攻本土大熄火 夢想家多點開花擋下反撲2連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家蔣淯安（中）拿下13分外帶5助攻。圖／TPBL提供
2連勝的新北中信特攻今天作客福爾摩沙夢想家主場，夢想家在一度領先到21分的情況下，第四節被兩度被特攻追到僅剩3分差距，但關鍵時刻特攻卻都未能壓過對手，讓夢想家以92：87收下2連勝。

夢想家今天在主場迎戰2連勝的特攻，上半場夢想家就在蔣淯安穿針引線下打出多點開花的攻勢，團隊也砍進8記三分球一度取得17分領先，反觀作客的特攻今天本土球員在前三節卻是全面熄火，前兩節僅有3名洋將和阿巴西有得分紀錄，成為特攻陷入苦戰的關鍵。

第三節初夢想家一度將領先優勢擴大到21分，不過第四節初特攻團隊火力總算甦醒，在該節前4分鐘打出一波13：4的攻勢，追到僅剩下3分差距，但夢想家也在高柏鎧領軍下打出9：0攻勢再度拉開差距，儘管特攻隨後靠著謝亞軒、阿巴西和內馬的三分球在倒數31秒追到僅剩3分差距，可惜最終仍是未能完成逆轉，讓夢想家以5分差距收下2連勝。

夢想家馬建豪今天攻下全隊最高17分，蔣淯安則有13分外帶5助攻表現，談到今年開季一度陷入低潮，蔣淯安說：「教練們跟其他人都希望我保持原本的特性，不要過度於想著做團隊的東西，或是把團隊帶好，而失去本身特色，我想我們應該可以繼續調整，慢慢把自己狀態調整上來。」

特攻今天三名洋將內馬、飛克、馬可攜手攻下56分，阿巴西則有19分演出，不過其他本土球員合計僅拿下12分，且分別是由簡廷兆、謝亞軒和魏嘉豪拿下，其他球員未能提供火力支援，也成為特攻陷入苦戰關鍵。

