快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

TPBL／攻城獅下周迎主場開幕 「你信不信」三大亮點引爆新竹  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅應援團正式成立，三位應援團長加盟。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
攻城獅應援團正式成立，三位應援團長加盟。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

TPBL新竹御嵿攻城獅隊將於15日至16日展開新賽季主場開幕戰，今年攻城獅球團推出「你信不信」年度口號，從觀賽席次、應援團設計到形象片內容全面升級，盼能以更自在、更熱血、更貼近球迷的主場體驗，讓獅紫軍再次相信攻城獅與新竹這座城市始終並肩同行。

本季攻城獅自推出東西側場邊席浮動票價制後，上半季東西側場邊席售票成長率達30％，由於目前戰績為1勝2敗，單張票價為每張1500元。歡迎所有獅紫軍踴躍至拓元售票系統或攻城獅APP購票，進場為攻城獅加油。

本季攻城獅應援團陣容再升級，由三位團長 York、小螞蟻、伊恩領軍，攜手Muse Girls 帶來更有張力的主場氣氛，不僅場邊活力滿滿，更將深入二樓席次與球迷互動。另外，年度戰歌〈你信不信〉將於開幕戰同步登場，由金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔綱製作與演唱。此次以拉丁節奏融合歐洲足球應援旋律，設計重點放在「讓球迷能一起哼唱」，期望在每一場主場賽事中，獅紫軍都能以整齊的吼聲回應球隊，讓場內應援張力更上一層樓。葛西瓦也將於11月15日開幕戰現場開唱，為攻城獅揭開新賽季主場序幕。

攻城獅將於開幕戰賽前首播年度形象片。影片從球隊創立以來那句「這座城市需要一支球隊」，延伸至今日「這球隊需要這座城市」，透過攻城獅球員走訪新竹縣市的真實畫面，詮釋球隊與土地間的連結與感動。此外，兩位韓籍Muse Girls成員鄭熙靜與李藝斌也將首次登上攻城獅主場舞台。鄭熙靜與李藝斌都提到，「能和Muse Girls一起在主場跳舞、與球迷互動，是我們來台後最期待的一刻。」

球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作，推出全新「Yogibo包廂」與「紓壓兒童遊樂區」，以極致舒適的懶骨頭沙發打造最自在的球場體驗區，讓孩童盡情玩樂、家長安心放鬆，在輕盈柔軟的氛圍中迅速充電，享受尊榮級的寵愛時光。而由竹北英爵醫美冠名的「心跳席」開季前三周主場賽事已全面完售。

此次攜手攻城獅冠名合作，期待能將「自信」與「美」的精神注入攻城獅主場，傳遞更正向的品牌能量。此外，球團也推出全新「i人獨享席」，專為喜愛一人靜靜看球的獅紫軍設計。位於東側2F區域，採梅花座配置且保證不被導播拍攝，還可至球迷服務處兌換指定飲品，打造內向球迷的安心專區。

籃球

延伸閱讀

4200元招募跨年晚會工作人員？竹市府澄清「假消息」已報警

MLB／道奇維持連霸班底 執行球隊選項留住孟西與維西亞

新竹「黑乾麵」你們喜歡哪家？40年老店「曾家乾麵」在地人都愛 加點35元小菜吃飽飽

新竹巨城硬起來！機車霸佔汽車停車格遭「上鎖示眾」 網笑：萬聖節道具　

相關新聞

PLG／只打一場就閃人 半獸人買斷獵鷹合約赴歐

台鋼獵鷹今天凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中之「買斷條款」，球員半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。

TPBL／攻城獅下周迎主場開幕 「你信不信」三大亮點引爆新竹  

TPBL新竹御嵿攻城獅隊將於15日至16日展開新賽季主場開幕戰，今年攻城獅球團推出「你信不信」年度口號，從觀賽席次、應援...

籃球／竟比溫班亞瑪還高！236公分長人登場破NCAA紀錄

佛羅里達大學出現一名史上最高的大學籃球出賽球員，陣中身高7呎9吋（約236公分）中鋒里烏（Olivier Rioux）在一場比賽後段完成登場後，正式打破此項紀錄，讓現場球迷歡聲雷動。 里烏來自加

TPBL／最後0.1秒關鍵哨音 夢想家1分氣走攻城獅奪主場首勝

福爾摩沙夢想家今天主場面對新竹御嵿攻城獅，第四節一度握有14分領先，最後2秒卻遭攻城獅追平，不過0.1秒的關鍵哨音讓夢想...

籃球／小萊德正式取得台灣護照 張承中：外婆一度擔心是詐騙

NBA退役名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）在10月24日正式取得...

男籃世界盃／中華隊16人名單更新 補進譚傑龍等三人

中華隊將在月底迎接世界盃男籃資格賽首戰，不過今年亞洲盃重返8強的成員胡瓏貿、馬建豪和高錦瑋確定缺席，原本在24人名單中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。