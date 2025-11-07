快訊

PLG／只打一場就閃人 半獸人買斷獵鷹合約赴歐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
半獸人。圖/台南台鋼獵鷹提供
半獸人。圖/台南台鋼獵鷹提供

台鋼獵鷹隊今天凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中之「買斷條款」，球員半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。

獵鷹球團指出，雖深感不捨，仍尊重球員與經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。

因轉會程序啟動，半獸人將缺席明日客場對上富邦勇士隊的賽事。台鋼獵鷹感謝他在效力期間的努力與貢獻，祝福他在新的籃球旅程中持續發光發熱。

半獸人說：「沒預料到會這麼快跟大家說再見，很感謝台鋼球團對我與我家人的照顧。同時也特別感謝台灣球迷的熱情，讓我在這裡的每一天都覺得特別溫暖，希望未來有機會再來台灣打球。」

籃球 PLG

相關新聞

台鋼獵鷹今天凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中之「買斷條款」，球員半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。

籃球／竟比溫班亞瑪還高！236公分長人登場破NCAA紀錄

佛羅里達大學出現一名史上最高的大學籃球出賽球員，陣中身高7呎9吋（約236公分）中鋒里烏（Olivier Rioux）在一場比賽後段完成登場後，正式打破此項紀錄，讓現場球迷歡聲雷動。 里烏來自加

TPBL／最後0.1秒關鍵哨音 夢想家1分氣走攻城獅奪主場首勝

福爾摩沙夢想家今天主場面對新竹御嵿攻城獅，第四節一度握有14分領先，最後2秒卻遭攻城獅追平，不過0.1秒的關鍵哨音讓夢想...

籃球／小萊德正式取得台灣護照 張承中：外婆一度擔心是詐騙

NBA退役名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）在10月24日正式取得...

男籃世界盃／中華隊16人名單更新 補進譚傑龍等三人

中華隊將在月底迎接世界盃男籃資格賽首戰，不過今年亞洲盃重返8強的成員胡瓏貿、馬建豪和高錦瑋確定缺席，原本在24人名單中的...

TPBL／國王迎創紀錄獎主題周 張筑涵、江靜緣齊聚新莊城堡應援

TPBL新北國王將於11月8、9、12日新莊城堡化身為破紀錄運動員舞台，迎來「WTRP創紀錄獎主題周」，現場邀請破台灣紀...

