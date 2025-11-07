PLG／只打一場就閃人 半獸人買斷獵鷹合約赴歐

台鋼獵鷹隊今天凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中之「買斷條款」，球員半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。

獵鷹球團指出，雖深感不捨，仍尊重球員與經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。

因轉會程序啟動，半獸人將缺席明日客場對上富邦勇士隊的賽事。台鋼獵鷹感謝他在效力期間的努力與貢獻，祝福他在新的籃球旅程中持續發光發熱。

半獸人說：「沒預料到會這麼快跟大家說再見，很感謝台鋼球團對我與我家人的照顧。同時也特別感謝台灣球迷的熱情，讓我在這裡的每一天都覺得特別溫暖，希望未來有機會再來台灣打球。」