籃球／竟比溫班亞瑪還高！236公分長人登場破NCAA紀錄

佛羅里達大學出現一名史上最高的大學籃球出賽球員，陣中身高7呎9吋（約236公分）中鋒里烏（Olivier Rioux）在一場比賽後段完成登場後，正式打破此項紀錄，讓現場球迷歡聲雷動。

里烏來自加拿大，今年19歲，同時也是「世界最高的青少年」，他在佛羅里達大學以104比64大勝北佛羅里達大學（North Florida）的比賽中完成初登場，儘管當時分差懸殊，里烏也並未碰球，但他依舊獲得全場球迷的歡呼。

里烏賽後表示：「感覺非常棒，感謝隊友與球迷給予我巨大的支持。」身高7呎9吋的里烏比前NBA球星喬穆瑞森（Gheorghe Muresan）與寶兒（Manute Bol）還高2英吋；比姚明、佛爾（Tacko Fall）和布萊德利（Shawn Bradley）高3英吋。當他於2024年加盟佛羅里達大學時，就已被列入《金氏世界紀錄》身高紀錄。

7'9'' freshman Olivier Rioux is the tallest player in college basketball history 😳 pic.twitter.com/9qPR16u4xX — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年11月7日