籃球／竟比溫班亞瑪還高！236公分長人登場破NCAA紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
佛羅里達大學里烏身高236公分。 美聯社
佛羅里達大學出現一名史上最高的大學籃球出賽球員，陣中身高7呎9吋（約236公分）中鋒里烏（Olivier Rioux）在一場比賽後段完成登場後，正式打破此項紀錄，讓現場球迷歡聲雷動。

里烏來自加拿大，今年19歲，同時也是「世界最高的青少年」，他在佛羅里達大學以104比64大勝北佛羅里達大學（North Florida）的比賽中完成初登場，儘管當時分差懸殊，里烏也並未碰球，但他依舊獲得全場球迷的歡呼。

里烏賽後表示：「感覺非常棒，感謝隊友與球迷給予我巨大的支持。」身高7呎9吋的里烏比前NBA球星喬穆瑞森（Gheorghe Muresan）與寶兒（Manute Bol）還高2英吋；比姚明、佛爾（Tacko Fall）和布萊德利（Shawn Bradley）高3英吋。當他於2024年加盟佛羅里達大學時，就已被列入《金氏世界紀錄》身高紀錄。

TPBL／最後0.1秒關鍵哨音 夢想家1分氣走攻城獅奪主場首勝

福爾摩沙夢想家今天主場面對新竹御嵿攻城獅，第四節一度握有14分領先，最後2秒卻遭攻城獅追平，不過0.1秒的關鍵哨音讓夢想...

籃球／小萊德正式取得台灣護照 張承中：外婆一度擔心是詐騙

NBA退役名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）在10月24日正式取得...

男籃世界盃／中華隊16人名單更新 補進譚傑龍等三人

中華隊將在月底迎接世界盃男籃資格賽首戰，不過今年亞洲盃重返8強的成員胡瓏貿、馬建豪和高錦瑋確定缺席，原本在24人名單中的...

TPBL／國王迎創紀錄獎主題周 張筑涵、江靜緣齊聚新莊城堡應援

TPBL新北國王將於11月8、9、12日新莊城堡化身為破紀錄運動員舞台，迎來「WTRP創紀錄獎主題周」，現場邀請破台灣紀...

PLG／趙娟週為何沒跳領航猿啦啦隊？ 營運總監發文曝目前關係

PLG桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew今年網羅4名韓籍啦啦隊，原韓籍成員趙娟週本季尚未登場，也沒有離隊消息，引發許多粉絲好奇。Pilots Crew營運總監昨天在社群平台發聲，解釋目前Pil

