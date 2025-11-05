TPBL／最後0.1秒關鍵哨音 夢想家1分氣走攻城獅奪主場首勝
福爾摩沙夢想家今天主場面對新竹御嵿攻城獅，第四節一度握有14分領先，最後2秒卻遭攻城獅追平，不過0.1秒的關鍵哨音讓夢想家洋將湯普金斯站上罰球線，2罰1中上助隊驚險以82：81留下新賽季的主場首勝。
夢想家和攻城獅前兩節比分拉鋸，半場打完40：40戰平，第三節攻城獅最多取得9分優勢，但夢想家節末在林俊吉領軍下追分，他飆進壓哨外線，讓夢想家61：61追平比分。
夢想家第四節在阿吉帶動下又打出18：4猛攻，領先來到79：65，5分07秒攻城獅才靠曾柏喻投進底角外線打破得分荒，接續德魯也在外線開火，攻城獅反回敬11：0攻勢，差距回到一球差。
夢想家洋將湯普金斯的進球讓球隊超過5分鐘沒得分窘境得到紓解，不過攻城獅先有德魯投進高難度外線，夢想家又發生傳球失誤，今年選秀「狀元」劉丞勳關鍵時刻展現「大心臟」，最後2.7秒切入放進追平分，但他最後0.1秒犯規讓湯普金斯站上罰球線，湯普金斯第一罰失手、第二罰破網，驚險以82：81留下主場勝利。
林俊吉首款簽名鞋今天主場正式販售，特別日子自己也有10分演出，8分集中在下半場的他提到，球隊第四節還有很多要調整的部分，像是遇到亂流沒能找到解決方式，但今天勝利仍對夢想家非常重要，也感謝球迷週間也到場支持。
「阿吉」也透露，11月中將開啟個人鞋款的公益活動，自己將親自前往偏鄉，將球鞋送到小球員手中。
夢想家5人得分兩位數，霍爾曼18分最高，湯普金斯17分、12籃板，攻城獅以德魯24分、18籃板最高，帕塞獅的17分是唯二得分兩位數的攻城獅球員。
