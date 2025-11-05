快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

TPBL／最後0.1秒關鍵哨音 夢想家1分氣走攻城獅奪主場首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊吉下半場的發揮助夢想家奪主場首勝。圖／夢想家提供
林俊吉下半場的發揮助夢想家奪主場首勝。圖／夢想家提供

福爾摩沙夢想家今天主場面對新竹御嵿攻城獅，第四節一度握有14分領先，最後2秒卻遭攻城獅追平，不過0.1秒的關鍵哨音讓夢想家洋將湯普金斯站上罰球線，2罰1中上助隊驚險以82：81留下新賽季的主場首勝。

夢想家和攻城獅前兩節比分拉鋸，半場打完40：40戰平，第三節攻城獅最多取得9分優勢，但夢想家節末在林俊吉領軍下追分，他飆進壓哨外線，讓夢想家61：61追平比分。

夢想家第四節在阿吉帶動下又打出18：4猛攻，領先來到79：65，5分07秒攻城獅才靠曾柏喻投進底角外線打破得分荒，接續德魯也在外線開火，攻城獅反回敬11：0攻勢，差距回到一球差。

夢想家洋將湯普金斯的進球讓球隊超過5分鐘沒得分窘境得到紓解，不過攻城獅先有德魯投進高難度外線，夢想家又發生傳球失誤，今年選秀「狀元」劉丞勳關鍵時刻展現「大心臟」，最後2.7秒切入放進追平分，但他最後0.1秒犯規讓湯普金斯站上罰球線，湯普金斯第一罰失手、第二罰破網，驚險以82：81留下主場勝利。

林俊吉首款簽名鞋今天主場正式販售，特別日子自己也有10分演出，8分集中在下半場的他提到，球隊第四節還有很多要調整的部分，像是遇到亂流沒能找到解決方式，但今天勝利仍對夢想家非常重要，也感謝球迷週間也到場支持。

「阿吉」也透露，11月中將開啟個人鞋款的公益活動，自己將親自前往偏鄉，將球鞋送到小球員手中。

夢想家5人得分兩位數，霍爾曼18分最高，湯普金斯17分、12籃板，攻城獅以德魯24分、18籃板最高，帕塞獅的17分是唯二得分兩位數的攻城獅球員。

籃球

延伸閱讀

TPBL／阿巴西繳20分全能數據 特攻擋下夢想家末節反撲

TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張

相關新聞

TPBL／最後0.1秒關鍵哨音 夢想家1分氣走攻城獅奪主場首勝

福爾摩沙夢想家今天主場面對新竹御嵿攻城獅，第四節一度握有14分領先，最後2秒卻遭攻城獅追平，不過0.1秒的關鍵哨音讓夢想...

籃球／小萊德正式取得台灣護照 張承中：外婆一度擔心是詐騙

NBA退役名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）在10月24日正式取得...

男籃世界盃／中華隊16人名單更新 補進譚傑龍等三人

中華隊將在月底迎接世界盃男籃資格賽首戰，不過今年亞洲盃重返8強的成員胡瓏貿、馬建豪和高錦瑋確定缺席，原本在24人名單中的...

TPBL／國王迎創紀錄獎主題周 張筑涵、江靜緣齊聚新莊城堡應援

TPBL新北國王將於11月8、9、12日新莊城堡化身為破紀錄運動員舞台，迎來「WTRP創紀錄獎主題周」，現場邀請破台灣紀...

PLG／趙娟週為何沒跳領航猿啦啦隊？ 營運總監發文曝目前關係

PLG桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew今年網羅4名韓籍啦啦隊，原韓籍成員趙娟週本季尚未登場，也沒有離隊消息，引發許多粉絲好奇。Pilots Crew營運總監昨天在社群平台發聲，解釋目前Pil

籃球／林信寬亞運金牌解除列管 雲豹雙星不打中華隊是賽程與負荷考量

中華籃球協會今天公布2027世界盃資格賽中華男籃第一階段賽事24人與16人名單，並指出在經過書面徵詢意願後，列入24人名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。