男籃世界盃／中華隊16人名單更新 補進譚傑龍等三人

中華隊將在月底迎接世界盃男籃資格賽首戰，不過今年亞洲盃重返8強的成員胡瓏貿、馬建豪和高錦瑋確定缺席，原本在24人名單中的林信寬也不參加，中華籃球協會今天公布第二版名單，16人名單改由譚傑龍、蔡宸綱和關達祐，24人名單也有更新，補進白曜誠、谷毛唯嘉、韓杰諭和林正。

中華隊世界盃資格賽分到B組，同組球隊有日本、南韓和中國，每支球隊都將進行一主場、一客場的對戰，中華隊首戰將於11月28日出戰日本隊。

籃協昨天公布面對日本兩場比賽的24人以及16人初版名單，但以書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願後，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加；昨晚中華隊總教練圖齊調整，並經選訓委員會通過，今天再次公布新版的16人和24人名單。

新版16人名單有陳盈駿、林庭謙、林書緯、游艾喆、關達祐、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、蔡宸綱、雷蒙恩、譚傑龍、謝宗融、曾祥鈞和兩位「新台灣人」高柏鎧及阿提諾。

24人名單方面另外有陳又瑋、白曜誠、谷毛唯嘉、李家慷、葉惟捷、韓杰諭、藍少甫和林正，其中白曜誠、谷毛唯嘉、韓杰諭和林正都是第二版更新的成員。

原本入選24人名單的杭州亞運「金牌狀元」林信寬婉拒參賽，今天籃協也說明，經與林信寬的球隊和經紀人等再次確認後，服補充役的林信寬已解除列管。