快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

TPBL／國王迎創紀錄獎主題周 張筑涵、江靜緣齊聚新莊城堡應援

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北國王x WTRP創紀錄獎主題周登場。圖／新北國王提供
新北國王x WTRP創紀錄獎主題周登場。圖／新北國王提供

TPBL新北國王將於11月8、9、12日新莊城堡化身為破紀錄運動員舞台，迎來「WTRP創紀錄獎主題周」，現場邀請破台灣紀錄的奧運輕艇激流選手張筑涵、吳少璿及田徑鉛球、鐵餅選手江靜緣同場應援，為球隊注入勝利能量。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」（WTRP）旨在表彰於體育賽場創下全國新紀錄的台灣運動員，鼓勵更多人突破極限。獎項發起人簡民惠有感於2020年東京奧運，台灣運動員以亮眼表現締造隊史新高，希望能讓更多選手的努力被看見，無論最終是否站上頒獎台，只要創下全國紀錄，皆能獲得肯定與獎勵。

WTRP創紀錄獎主題周的兩場中場活動，球迷將有機會與破紀錄選手張筑涵、吳少璿及江靜緣共同挑戰「划船對抗賽」或「擲準對抗賽」，成功者可獲得WTRP專屬提袋、胸針及新北國王限量好禮。另外，11月8日至12日於新莊體育館設有「WTRP藝廊」，展出獎項緣起、典禮紀錄與選手簽名物品，將「台灣第一」的精神傳遞給球迷，一起為球員喝采。

除了主題周活動，新北國王也準備多項主場限定驚喜，「法大1111光棍套票」開賣中，凡於11月8、9、12日購買A區限量111組套票（售價1111元），即可在賽前兌換炸雞套餐一份，並享受球場最熱鬧的單身應援時刻。球迷只需憑票於賽前半小時至球迷服務台兌換，並拍照上傳限動標記，即可享美食同樂。

此外，球迷還能參加「KINGS LOTTERY」抽獎活動，只要加入新北國王官方LINE並完成比賽預測，就有機會將Nike Total 90球鞋帶回家。場外活動區更設有「奧帝臂展打卡牆」、「沃許本照片打卡牆」，以及親子同樂的「myFirst親子繪畫區」，完成創作並參加抽獎，就有機會獲得myFirst 3D Pen Make 3D列印筆。

籃球

延伸閱讀

技職教育AI轉型 新北結合產官學研扎根未來藍圖

板橋新北小巨蛋12月公告上網招商 侯友宜：大小巨蛋都會孵出來

無畏非洲豬瘟、超夯的新北深坑多福宴今年照辦 報名時間曝光

長照3.0補助減新北負荷年增2億 民代憂社福政策排擠效應

相關新聞

籃球／林信寬亞運金牌解除列管 雲豹雙星不打中華隊是賽程與負荷考量

中華籃球協會今天公布2027世界盃資格賽中華男籃第一階段賽事24人與16人名單，並指出在經過書面徵詢意願後，列入24人名...

TPBL／國王迎創紀錄獎主題周 張筑涵、江靜緣齊聚新莊城堡應援

TPBL新北國王將於11月8、9、12日新莊城堡化身為破紀錄運動員舞台，迎來「WTRP創紀錄獎主題周」，現場邀請破台灣紀...

PLG／趙娟週為何沒跳領航猿啦啦隊？ 營運總監發文曝目前關係

PLG桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew今年網羅4名韓籍啦啦隊，原韓籍成員趙娟週本季尚未登場，也沒有離隊消息，引發許多粉絲好奇。Pilots Crew營運總監昨天在社群平台發聲，解釋目前Pil

PLG／簽下173公分矮腳虎傑克森 洋基工程打造天龍地虎陣 

洋基工程隊今天宣布簽下美籍後衛傑克森（Loren Cristian Jackson），身高173公分的傑克森，擅長切入、...

籃球／世界盃資格賽16人名單揭曉 4球員婉拒參賽圖奇持續溝通

中華籃協在今天公布中華男籃世界盃資格賽對戰日本兩場比賽的24人與16人名單，其中包括旅外的陳盈駿、林庭謙、林秉聖都列入其...

中信金融管理學院攜手地方助力偏鄉教育落實 女籃成典範代表

為落實教育公平並實踐大學社會責任，中信金融管理學院（下稱「中金院」）於10月31日舉辦「公益育才輔導就業暨偏鄉原民教育合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。