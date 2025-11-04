TPBL／國王迎創紀錄獎主題周 張筑涵、江靜緣齊聚新莊城堡應援

TPBL新北國王將於11月8、9、12日新莊城堡化身為破紀錄運動員舞台，迎來「WTRP創紀錄獎主題周」，現場邀請破台灣紀錄的奧運輕艇激流選手張筑涵、吳少璿及田徑鉛球、鐵餅選手江靜緣同場應援，為球隊注入勝利能量。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」（WTRP）旨在表彰於體育賽場創下全國新紀錄的台灣運動員，鼓勵更多人突破極限。獎項發起人簡民惠有感於2020年東京奧運，台灣運動員以亮眼表現締造隊史新高，希望能讓更多選手的努力被看見，無論最終是否站上頒獎台，只要創下全國紀錄，皆能獲得肯定與獎勵。

WTRP創紀錄獎主題周的兩場中場活動，球迷將有機會與破紀錄選手張筑涵、吳少璿及江靜緣共同挑戰「划船對抗賽」或「擲準對抗賽」，成功者可獲得WTRP專屬提袋、胸針及新北國王限量好禮。另外，11月8日至12日於新莊體育館設有「WTRP藝廊」，展出獎項緣起、典禮紀錄與選手簽名物品，將「台灣第一」的精神傳遞給球迷，一起為球員喝采。

除了主題周活動，新北國王也準備多項主場限定驚喜，「法大1111光棍套票」開賣中，凡於11月8、9、12日購買A區限量111組套票（售價1111元），即可在賽前兌換炸雞套餐一份，並享受球場最熱鬧的單身應援時刻。球迷只需憑票於賽前半小時至球迷服務台兌換，並拍照上傳限動標記，即可享美食同樂。

此外，球迷還能參加「KINGS LOTTERY」抽獎活動，只要加入新北國王官方LINE並完成比賽預測，就有機會將Nike Total 90球鞋帶回家。場外活動區更設有「奧帝臂展打卡牆」、「沃許本照片打卡牆」，以及親子同樂的「myFirst親子繪畫區」，完成創作並參加抽獎，就有機會獲得myFirst 3D Pen Make 3D列印筆。