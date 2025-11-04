PLG／趙娟週為何沒跳領航猿啦啦隊？ 營運總監發文曝目前關係
PLG桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew今年網羅4名韓籍啦啦隊，原韓籍成員趙娟週本季尚未登場，也沒有離隊消息，引發許多粉絲好奇。Pilots Crew營運總監昨天在社群平台發聲，解釋目前Pilots Crew與趙娟週的關係。
領航猿10月26日展開主場開幕戰，Pilots Crew休賽季簽下的金娜妍、金海莉、金裕娜和金世星4名韓籍啦啦隊也正式亮相。
營運總監在Threads發文表示，「新球季前我們多次聯繫娟週的經紀公司，對方表示她希望在冬季賽事暫時休息一段時間。雖然我們感到不捨，但我們更尊重每位成員的選擇與身心狀況。今年我們持續以目前陣容繼續努力，同時保留了名額，隨時歡迎娟週歸隊。」
營運總監向球迷喊話，「誠摯邀請大家繼續支持Pilots Crew！今年我們做了很多全新的嘗試，希望大家能感受到我們的心意與進步，很感謝每一位粉絲的陪伴與鼓勵！」
