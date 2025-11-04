籃球／林信寬亞運金牌解除列管 雲豹雙星不打中華隊是賽程與負荷考量

中華籃球協會今天公布2027世界盃資格賽中華男籃第一階段賽事24人與16人名單，並指出在經過書面徵詢意願後，列入24人名單中的高錦瑋、林信寬、胡瓏貿與馬建豪4人不參加，對於已服過補充兵役應該接受5年列管的林信寬為何婉拒，籃協指出，依照歸隊拿下過亞運男籃3x3金牌的林信寬，確實可以提前解除列管。

中華男籃將在11月底至12月初迎接世界盃資格賽的第一階段賽事考驗，包括28日作客日本主場，12月1日則是在主場迎戰日本，籃協今天公布24人與16人名單，同時指出，在透過書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願後，包括列入16人名單的高錦瑋、胡瓏貿與馬建豪，以及列入24人名單的林信寬不參加。

對於已服過補充役並接受五年列管的林信寬選擇不參賽，籃協副秘書長張承中解釋，林信寬列管但因獲亞運金牌可申請解除，但目前協會並沒有收到解除列管通知，所以選訓會再討論。

根據國家體育競技代表隊服補充兵役辦法，在杭州亞運拿下男籃3x3金牌的林信寬，符合亞運會前六名取得補充役資格，他也在去年底入伍服12天補充役，並接受五年列管，列管期間將依制定參加集訓或比賽，不過依照第六條規定，只要參加奧運獲得前三名或參加亞運獲得第一名，將得以申請提早解除列管。

對此，雲豹營運長顏行書表示，林信寬在去年底服役完成後應該就已經解除列管，目前球團也正在跟運動部釐清此事並希望獲得相關公文。

為何林信寬與高錦瑋選擇不參賽，顏行書強調中華隊這次集訓從11月17日至12月2日才能回歸母隊，期間將無法參與母隊賽事，「我們也會擔心球員在國家隊征戰後回歸，面臨過度疲勞，後續賽事也需要休息調整的狀況。」雲豹在11月19、22、23日共有3場主場賽事要進行，世界盃資格賽第一階段結束後，於12月6、7日也將繼續在主場出賽。

顏行書強調，過去球隊與高錦瑋、林信寬對於中華隊的徵召都是全力配合，不過這次集訓和母隊賽程重疊度過高，在跟球員、中華隊總教練圖奇溝通後，圖奇教練也能理解，至於後續兩階段賽事，也將會全力配合。