籃球／世界盃資格賽16人名單揭曉 4球員婉拒參賽圖奇持續溝通

中華籃協在今天公布中華男籃世界盃資格賽對戰日本兩場比賽的24人與16人名單，其中包括旅外的陳盈駿、林庭謙、林秉聖都列入其中，但籃協也表示，在透過書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願後，包括高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加，籃協與總教練圖奇也將持續溝通。

2027世界盃資格賽將於11月底開打，其中中華男籃將在28日與12月1日遭遇日本，中華籃協也在今天公布24人與16人名單，其中24人國手名單包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、陳又瑋、林秉聖、阿巴西、關達祐、李家慷、盧峻翔、林信寬、葉惟捷、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、蔡宸綱、藍少甫、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、譚傑龍、曾祥鈞以及阿提諾。

至於16人國手名單則為陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、曾祥鈞以及阿提諾。不過籃協以書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加，其餘球員願意參加。

中華籃協強調，與總教練圖奇仍將積極與各球隊、各球員溝通，圖奇教練將儘速提出新的24人、16人名單，並送選訓會議討論。

而這次公布的24人與16人名單中，又以中華男籃精神領袖劉錚缺席最為可惜，但也首度將雙歸化球員高柏鎧、阿提諾都列入。