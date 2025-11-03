中信金融管理學院攜手地方助力偏鄉教育落實 女籃成典範代表

為落實教育公平並實踐大學社會責任，中信金融管理學院（下稱「中金院」）於10月31日舉辦「公益育才輔導就業暨偏鄉原民教育合作意向書簽署活動」，攜手國立暨南國際大學附屬高級中學（下稱「暨大附中」），以及南投、花東、高屏、雲嘉地區教育工作者與社會公益團體，共同推動偏鄉及原民學生的教育支持行動。

此次簽署儀式中，立法委員伍麗華、暨大附中校長黃方伯，以及中金院教務長蔡惟鈞、學務長江彥若共同出席並簽署合作意向書，象徵產官學研跨界合作正式展開，展現推動教育平權與社會共善的決心。原民立委伍麗華更親臨現場見證簽署儀式，她表示，期許未來能有更多資源挹注到體育教育，讓在地與原鄉的孩子能在學業與運動中同樣被看見、被支持。

暨大附中校長黃方伯表示，學校長期肩負原住民族教育的重點任務，目前原住民學生比例約占全校學生的八分之一，是校內重要族群之一。他強調，透過這次與中金院及教會的合作，讓學校能爭取更多教育與產業資源，提供學生更完善的支持系統，「這樣的協力合作對原住民學生特別重要，不僅提升他們的學習環境，也讓孩子們更有信心持續發展，我非常感謝中金院促成這樣的機會。」

中金院長期推動「教育×運動×就業」的多元發展路徑，鼓勵學生在學術與競技之間取得平衡，實踐「助弱扶優」的核心精神。在這樣的教育環境下，中金院女子籃球隊成為典範代表。該隊於112學年度大專運動聯賽公開二級封后，113學年晉升公開一級；在114學年度UBA全國大專校院籃球聯賽公開女一級賽事中，由教練團何正峰、顏君彰、吳雅晴、李雅雯領軍，展現堅強實力，並持續爭取佳績。

來自中信女籃的4位球員邱群琋、陳妤薰、林紜葶與許婉昀，在今年總統盃3x3南區賽勇奪冠軍。其中陳妤薰與許婉昀皆來自原住民家庭，兩人不僅在場上全力拚戰，也努力兼顧課業，以行動詮釋「教育與運動並進」的精神。

陳妤薰表示，身為學生運動員，最重要的是學會時間管理與自律，「運動與學業能相互平衡，關鍵是懂得善用時間，非常感謝學校提供彈性課程與教學支持。」

許婉昀則表示，未來希望取得運動教練相關證照，投入體育教育領域，「我會善用課餘時間準備考照，把自己在球場與課堂上學到的經驗，傳遞給更多需要幫助的學生。」