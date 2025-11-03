U19籃球聯盟／松山、南山、光復都來了 新分組盼能成為「HBL的G聯盟」

快訊

松山高中學長們在場邊幫學弟加油氣氛熱絡。圖／U19籃球聯盟提供
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟本季迎來創新，邀請6支HBL（高中籃球聯賽）甲級勁旅與會，皆為近年八強甚至四強、冠軍隊，2日進行該組（U19第一組）開幕賽，松山高中一日兩勝，「綠色神盾」名不虛傳。

松山今天首戰光復高中，黃品熏、陳青松都攻下10分，全隊發揮平均，以60：34取勝。次役面對南湖高中步步進逼，仍以50：44過關，黃品熏再得22分，周昱陳14分、6籃板、10助攻、5抄截，非常全面。

「感謝聯盟跟主辦單位，幫教練團找到一個平台，讓我們甲級球隊不必私下約。而且辦在假日，家長都可以參與。」松山總教練葉韋喬笑說：「今天打下來覺得氣氛很好，很有小型HBL的感覺。」

葉韋喬透露，現在國小、國中確實有很多球員參加俱樂部，「平常在校隊練習的時間沒辦法做到很細節，在外面可以增強個人的技巧，回來搭配我們的團隊訓練，也讓教練可以看到自己的進步，這絕對是好事。」

除了上屆HBL奪下隊史第7冠的松山高中，這組還有HBL最多冠紀錄保持者南山高中（8次）、近4年3闖八強的錦和高中、110與111學年度二連霸的光復高中，與傳統勁旅南湖高中與三重商工共6隊，皆為一時之選。

U19聯賽主辦人福康董事長陳建豪透露，光復總教練陳定杰今天雖另有要事未能到場，在開會時說的話令他覺得語重心長，「教練跟我說『甲級比賽很多，也很少』，意思是大隊（主力）比賽很多，小隊卻很少，讓我們更堅持要辦這樣的賽事。」

「社區籃球需要火車頭。國中端我們有信義、金華等JHBL（國中籃球聯賽）等頂級球隊，一直想在高中加入大家耳熟能詳的傳統勁旅，很高興也很榮幸能跟他們合作，希望給學生不一樣的舞台，讓平常沒什麼機會上場的同學有揮灑的空間。」陳建豪說。

松山菜鳥周昱陳入隊約3個月，今天表現出色，正好示範何謂「揮灑空間」，他表示聯賽「燈光美、氣氛佳」甚至還有轉播，比完2場覺得很有趣，「我剛剛還遇到學弟在俱樂部球隊打球，希望彼此可以加油。」

光復開幕日苦吞2敗，除了不敵松山，稍早30：52輸給南湖。今天帶隊的教練張世恩認為聯賽可以給一年級或是沒報到HBL名額的學生磨練機會，「我希望他們能不要害怕，但今天其實沒有做到。」

陳建豪透露，其實還有更多甲級學校有機會合作，只是礙於行程安排困難，期待明年能增加到8隊，希望能成為「HBL的G League」（G聯盟為NBA的籃球發展聯盟），他說：「甲級實力都是經過千錘百鍊，俱樂部的球員不太可能跟上，但我們一步一步來，相信對台灣整體籃球發展會是好事。」

松山高中男籃總教練葉韋喬。圖／U19籃球聯盟提供
松山高中菜鳥周昱陳（右一）表現出色。圖／U19籃球聯盟提供
