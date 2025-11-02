TPBL／特攻逆轉攻城獅 林韋翰讚新成員「最缺的拼圖」

落後大半場的新北中信特攻隊，今天在「後場魔術師」林韋翰穿針引線下演出逆轉勝，以94：91力退新竹御嵿攻城獅隊，奪下主場「背靠背」連勝，賽後林韋翰特別讚今天攻下10分的簡廷兆是「球隊最欠缺的拼圖」，加入後對特攻後場戰力有很好提升作用。

攻城獅首節取得29：21領先，上半場打完也維持8分優勢，第三節初領先最多達11分；特攻靠簡廷兆和阿巴西接連飆進外線追分，三節打完將差距縮小到71：77，第四節林韋翰和洋將飛克連兩球連線成功更率特攻打出單節15：5的開節攻勢，反取得86：82領先。

攻城獅最後1分鐘追到1分差，但最後9秒特攻洋將內馬假傳真切放進關鍵兩分，助隊領先擴大到94：91；攻城獅有機會的追平一擊出現失誤，讓特攻完成逆轉勝，以94：91收下主場勝利。

特攻洋將飛克繳出23分、11籃板，內馬21分、9籃板，馬可17分、11籃板，本土以阿巴西11分最高，本季加入的簡廷兆貢獻10分。

沒得分但傳出8助攻的林韋翰提到，主場「背靠背」對體能是考驗，但心態更要武裝好，「身體很累但心態夠強悍強硬，會展現不一樣的強隊風格。」他透露球隊中場休息有互相激勵，下半場打出不同的防守強度和進攻慾望，讓球隊完成逆轉勝。

同是後衛，林韋翰提到簡廷兆時笑說：「他的優點就是沒有缺點，是很棒的隊友。」他笑說特攻都很歡迎新成員，隊友間「像一家人」，沒什麼學長學弟問題，教練溝通都很順暢，「廷兆也很適合我們球隊，一二號都能打，是球隊最欠缺的拼圖。」簡廷兆一旁頻頻點頭附和，氣氛十分歡樂。

特攻總教練莫米爾提到，昨天球隊是領先被追趕，今天是大部分落後但逆轉奪勝，滿意球隊第四節展現的韌性。