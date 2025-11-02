EASL／擊敗「約旦Kobe」 領航猿主場奪2連勝

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊主將盧峻翔（左）和阿提諾助隊取得東超聯賽連勝。圖／領航猿隊提供
上季首度參加東超聯賽（EASL）就打下亞軍，桃園璞園領航猿隊今年以PLG冠軍隊伍身分再取得參賽權，今天主場頂住菲律賓代表馬尼拉電氣隊追分壓力，以82：72迎接開季2連勝。

有「約旦Kobe」霍里斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）坐鎮的馬尼拉電氣，今天開賽打出10：5攻勢，領航猿有伯朗爆扣拉抬士氣、阿提諾禁區連投帶罰連拿4分，丁恩迪也有2罰1中表現，領航猿回敬一波9：2小高潮反超比分；阿提諾節末硬打籃下得手還造成，雖沒把握罰球，仍成為全場第一位得分兩位數的球員，單節11分助隊取得21：16領先。

兩隊第一節合計外線13投盡墨，第二節馬尼拉電器的班切羅（Chris Banchero）才投進全場第一顆三分球，不過這球也是馬尼拉電器單節前6分鐘的唯二進球；領航猿把握馬尼拉電器命中率下降，打出一波15：5猛攻，領先來到兩位數。

第二節尾聲，馬尼拉電器總教練不服判決，被連續吹兩個技術犯規驅逐出場，他出場時還做出「數鈔票」的手勢引射裁判不公，動作都被攝影機捕捉。領航猿把握技術犯規機會，帶著43：30領先進入下半場。

領航猿洋將伯朗第三節先接獲盧峻翔妙傳灌籃得手，再飆進外線，個人連拿7分讓領航猿領先擴大到60：40，三節打完也握有64：47優勢。

決勝節馬尼拉電氣打出9：1攻勢，差距縮小到56：65；5分46秒馬尼拉電氣的羅密歐（Ismael Romero）撂倒白曜誠造成「小白」頭部撞地，裁判檢視畫面後犯規升級，陳將双替補上陣完成2罰，盧峻翔再切入取分，領航猿回敬一波連拿8分攻勢，領先回到兩位數，1分48秒李家慷再飆進關鍵外線，儘管最後53秒阿提諾被吹出場，霍里斯-傑佛森32.5秒的2罰1中讓比分縮小到72：78，不過丁恩迪和關達祐最後4罰都把握，助領航猿以82：72取得東超聯賽新賽季2連勝。

阿提諾今天貢獻20分、17籃板，伯朗也有18分、8籃板，盧峻翔14分；馬尼拉電氣以羅密歐26分、17籃板最佳，霍里斯-傑佛森也有22分、10籃板「雙10」演出，球隊仍吞2連敗。

籃球

