籃球／總統盃3x3籃球賽 周政佑致勝2分彈台中黑色閃電奪冠

首度舉辦的2025總統盃3x3籃球賽今天落幕，從中區晉級總決賽的台中黑色閃電，靠著懷抱籃球夢的射手周政佑投進致勝2分彈，順利擊敗對手封王。

由於天公不作美，今天比賽場地臨時從總統府前廣場，移師到弘道國中體育館，但選手及加油觀眾熱情不減，總統賴清德也特地到場觀看公開男、女組冠軍戰。

賴總統賽後致詞表示，感謝運動部長李洋率領的運動部，把這場比賽辦得如此順利，更感謝超過4000名球員熱情響應，「希望明年可以再辦得更盛大、更刺激一點。」

2025 總統盃全民運動賽事 3x3 籃球賽總決賽下午移師至弘道國中舉辦。記者曾原信／攝影 曾原信

依照3x3籃球規則，三分線外投進算2分；三分線內、罰球進籃都算1分。

奪冠的台中黑色閃電成員來自北、中、南，投進致勝2分球的周政佑，家裡在台南經營電子相關器材，高中懷抱籃球夢就讀名校新榮高中，可惜當時對自己太沒自信，因此沒再繼續打球，只能看著學長張宗憲發光發熱。

周政佑接受媒體聯訪表示，雖然冠軍戰沒能繼續在總統府前廣場打有點可惜，「但移到室內對我們射手來說相對比較有優勢，最後那一球出手後，我就覺得彈道、力道都對了。」

周政佑提到，小時候就一直有籃球夢，但對自己太沒信心，所以沒有繼續打下去，「現在回頭看都覺得有點遺憾，所以很開心有這個3x3的總統盃可以讓我圓夢。」

賴清德總統（左）下午出席「2025 總統盃全民運動賽事 3x3 籃球賽總決賽」，觀賽時不時與運動部長李洋（右）討論。記者曾原信／攝影 曾原信

現年34歲的周政佑，已是隊上最資深的球員，平時他們就有參與ABSOLUTE 3x3聯盟所辦的比賽，甚至還會自己花錢請訓練師。

周政佑笑說：「我家住台南新營，因為沒有室內球場，所以我下班後都會開車到嘉義去自主訓練3小時，每週會有2天到台中跟隊友團隊訓練，雖然很辛苦，但我卻打球打得很開心。」

第一次在總統面前打球，讓周政佑感到很妙，他笑說：「剛開始感覺好像是在表演給總統看，不過真的開打之後，只會專注在球場上了。」

公開女子組部分，則由大專籃球聯賽（UBA）北市大女籃組成的北市大熊讚奪冠，靠著身高不到155公分的尹湘雲轟進4記2分彈帶動下，順利擊敗旺寶封后。