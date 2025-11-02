快訊

農業部長動怒！中市府：將嚴處1動保處人員 不允許任何擾亂防疫行為

將任新媒體部主任？基隆前議長兒林益諄鬆口「有被徵詢」 仍不知結果

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」未來還有另個熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／雲豹賞海神主場4連敗 開季3連勝戰績獨走

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊洋將迪亞洛（左）攻下21分。圖／TPBL提供
雲豹隊洋將迪亞洛（左）攻下21分。圖／TPBL提供

上季打進TPBL總冠軍賽的高雄全家海神隊，今年開季勝少敗多，今天主場碰桃園台啤永豐雲豹隊進攻當機，第一節僅拿10分，讓雲豹一路領先下以100：78奪下3連勝，戰績居7隊之冠，海神則是苦吞主場4連敗。

海神開賽先靠胡瓏貿罰球取分，但全隊單節16投僅3中，反觀雲豹投進4記三分球灌進29分，一節就拉開比數，上半場最多取得25分領先，並帶著50：29領先進入下半場。

第三節雲豹洋將米勒和當家後衛高錦瑋各拿8分，單節再有32分進帳，三節領先擴大到82：55。第四節比分已經拉開，最後1分07秒兩隊還出現衝突，林信寬毀掉海神洋將凱帝上籃後，被凱帝直接將球砸到臉上；經檢視畫面，林信寬被吹違反運動精神犯規，凱帝吞下一次技術犯規。

衝突不影響比賽結果，雲豹以22分差收下3連勝，海神苦吞主場4連敗。

雲豹今天5人得分兩位數，洋將米勒攻下全場最高28分、11籃板，迪亞洛板凳出發也有21分、9籃板，麥卡洛14分、10籃板，高錦瑋14分、8助攻，林信寬13分。

拿過T1聯盟最佳新人的高錦瑋，今天把握時間提點隊上的新秀徐宏瑋，他讚小學弟可以打控球，也有很好的得分能力，今天和他說很多場上狀況，也鼓勵徐宏瑋「多相信自己一點」。

海神主場開幕戰擊敗衛冕軍新北國王後，連4戰都吞敗仗，今天洋將凱帝27分、13籃板表現最佳，其餘球員只有胡瓏貿的10分達到兩位數。

高錦瑋（右）攻下14分外帶8助攻。圖／TPBL提供
高錦瑋（右）攻下14分外帶8助攻。圖／TPBL提供
雲豹隊洋將米勒攻下全場最高28分。圖／TPBL提供
雲豹隊洋將米勒攻下全場最高28分。圖／TPBL提供

籃球

延伸閱讀

野餐日曬幸福 大雅重現法國畫家名作「拾穗」畫面

TPBL／雷蒙恩18分、14籃板領軍逆轉 雙神大戰海神吞3連敗

TPBL／高錦瑋生涯千分達標 雲豹大勝特攻奪開季連勝

TPBL／探花徐宏瑋與雲豹簽約 喊話向高錦瑋討教找定位

相關新聞

EASL／擊敗「約旦Kobe」 領航猿主場奪2連勝

上季首度參加東超聯賽（EASL）就打下亞軍，桃園璞園領航猿隊今年以PLG冠軍隊伍身分再取得參賽權，今天主場頂住菲律賓代表...

TPBL／雲豹賞海神主場4連敗 開季3連勝戰績獨走

上季打進TPBL總冠軍賽的高雄全家海神隊，今年開季勝少敗多，今天主場碰桃園台啤永豐雲豹隊進攻當機，第一節僅拿10分，讓雲...

TPBL／阿巴西繳20分全能數據 特攻擋下夢想家末節反撲

福爾摩沙夢想家在周三於高雄全家海神主場拿下開季第一勝後，今天作客新北中信特攻主場卻又踢到鐵板，特攻在阿巴西繳出20分、7...

東超／賽前一天移動18小時 國王不敵烏蘭巴托野馬吞第二敗

新北國王在南韓昌原拿下EASL首勝後，隔日凌晨隨即啟程飛往蒙古烏蘭巴托，今天再度出戰地主烏蘭巴托野馬，此役國王從首節起便...

籃球／總統盃3x3總決賽登場 李洋盼把羽球賽也帶上凱道

運動部主辦首屆「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，今天在凱達格蘭大道進行小組循環賽，來自全國72支隊伍一路...

籃球／名人堂入堂慶典今登場 錢韋成代父錢一飛受獎

台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」，於今天在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場，包括洪濬哲、洪玲瑤、賴秀麗、古吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。