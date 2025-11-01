TPBL／阿巴西繳20分全能數據 特攻擋下夢想家末節反撲

福爾摩沙夢想家在周三於高雄全家海神主場拿下開季第一勝後，今天作客新北中信特攻主場卻又踢到鐵板，特攻在阿巴西繳出20分、7籃板、5助攻、3抄截全能數據下，最終以99：91賞給夢想家賽季第4敗，繼續在戰績榜敬陪末座。

特攻在日前於主場不敵雲豹吞下賽季首敗後，今天繼續在主場迎接夢想家考驗，上半場特攻就火力全開，包括洋將內馬、馬可與阿巴西都有雙位數得分表現，而簡廷兆也投進3顆三分球拿下9分，幫助特攻在前兩節得分都在30分以上，並取得62：46領先。

不過易籃後夢想家也吹起反攻號角，洋將恩尼斯與馬建豪在該節攜手攻下18分，反觀特攻進攻手感卻出現降溫的狀況，讓夢想家在下半場步步逼近，並在第四節最後2分56秒霍爾曼投進三分球後追到僅剩2分差距，但關鍵時刻特攻馬可完成「三分打」，阿巴西也在倒數29秒上籃進球，最終特攻就以8分差距收下勝利。

特攻今天共3人得分在20分以上，洋將內馬攻下29分，阿巴西與馬可各得20分，夢想家則以恩尼斯22分最佳，蔣淯安則有17分進帳。