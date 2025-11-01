東超／賽前一天移動18小時 國王不敵烏蘭巴托野馬吞第二敗

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王不敵烏蘭巴托野馬吞小組賽第二敗。圖／新北國王提供
新北國王在南韓昌原拿下EASL首勝後，隔日凌晨隨即啟程飛往蒙古烏蘭巴托，今天再度出戰地主烏蘭巴托野馬，此役國王從首節起便陷入落後，儘管比賽中多次嘗試追分，仍難以扭轉局勢，其中烏蘭巴托野馬洋將米勒（Ian Miller）單場進帳40分，最終國王以76：90吞下小組賽第二敗。

開局階段國王進入比賽狀況較慢，首節中段一度被對手拉開到雙位數差距。倒數三分鐘，靠著蘇士軒連續兩次快攻取分以及桑尼兩罰中一，將差距縮小至6分，但最後兩分半鐘國王未能再得分，遭野馬打出11：0攻勢，首節結束以18：35落後。

第二節在落後20分的情況下，傑登與林書緯聯手連追9分，桑尼也在本節單節貢獻13分，不過上半場結束時，國王仍以14分落後，易籃後，國王未能有效縮小分差，終場以76：90落敗。

賽後國王教練約翰說：「首先要稱讚我們的球員們，昨天移動日在交通上花了18個小時，在這個基礎上，很難想像如何抗衡完全健康的隊伍，但球員們在第二節是有做到跟他們來回，在我的27年執教經驗裡沒有碰過這樣的行程，也要給野馬隊肯定，他們打得非常好，野馬今天表現更好值得贏得這場比賽。」

攻下13分的林書緯則說：「很明顯球員看起來很疲憊，這場我們兩分球命中率只有29%，很不像我們該有的水準，今天打得很掙扎，其中一部分是裁判容許很多身體對抗，野馬隊利用這個機會，給我們上了非常多身體，才讓他們贏下這場比賽。」

籃球 新北國王

