籃球／總統盃3x3總決賽登場 李洋盼把羽球賽也帶上凱道

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽今天在總統府前舉行。圖／運動部提供
2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽今天在總統府前舉行。圖／運動部提供

運動部主辦首屆「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，今天在凱達格蘭大道進行小組循環賽，來自全國72支隊伍一路比拚，最後共有48支隊伍進入明天的8強單淘汰賽，這是凱達格蘭大道首次封路辦理3x3籃球賽事，展現全民運動的活力。

總統賴清德表示，運動部在9月9日成立，就是要將運動部獻給所有運動員以及熱愛運動的每個人，未來運動部將推動三件事，第一是全民運動，讓國人健康；第二是推動競技運動，運動員都能得到國家的支持；第三是推動職業運動，要讓大家知道運動可以成為一生志業。賴清德也說，希望未來凱道可以成為文化運動活動的領域，讓凱道屬於每一位人民。

運動部部長李洋則說，只有72支隊伍能在這兩天解鎖在總統府前打籃球的人生成就，並表示希望也有機會在府前辦理羽球賽事。運動部未來將規劃擴大辦理，讓更多民眾能一起來運動，推展全民運動風氣。

3x3籃球賽以結合城市風景、球場普及度高的低門檻特質，吸引不同年齡層、無論職業或業餘的球友都能輕鬆上場，成為最受歡迎的全民運動之一，這股熱潮更延燒到國際賽場，台灣3x3女子籃球在近日的巴林亞洲青年運動會中拿下首面金牌，展現台灣3x3籃球的實力。

歷經兩個多月、四大分區預賽的激烈競爭，以及今天一整天的總決賽小組循環賽，共有48支隊伍進入明天決賽爭奪冠軍。明天是最後一天的賽事，現場仍有跑酷及親子足球體驗活動，邀請民眾把握機會，一起共度熱血運動周末。

2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽今天在總統府前舉行。圖／運動部提供
2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽今天在總統府前舉行。圖／運動部提供

籃球

