快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

籃球／名人堂入堂慶典今登場 錢韋成代父錢一飛受獎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」今天在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場。圖／台灣籃球名人堂提供
台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」今天在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場。圖／台灣籃球名人堂提供

台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」，於今天在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場，包括洪濬哲、洪玲瑤、賴秀麗、古吉雄、徐台榮等本屆名人跟前三屆入堂名人老友共聚一堂。

本屆典禮邀請運動部政務次長黃啟煌蒞臨，層級為歷年出席官員最高。黃啟煌特地從台中坐高鐵站票回到台北，還談到1987年在印第安納大學幫六位女籃教練受訓學習的往事，現在洪玲瑤跟賴秀麗都進入了名人堂。黃啟煌表示，台灣籃球名人堂保留了許多台灣籃壇歷史文化，運動部也會持續努力為籃球數位典藏做努力。

本屆入堂的籃壇前輩為男子球員洪濬哲、錢一飛，女子球員徐台榮、賴秀麗，教練類古吉雄、洪玲瑤、裁判類惠懷慶、林承謀等八位。洪濬哲、徐台榮、賴秀麗、古吉雄、洪玲瑤五位均親自出席；錢一飛、惠懷慶、林承謀則由家屬親友代表。

教練類名人國泰女籃洪玲瑤致詞時表示，感謝國泰人壽的栽培也感謝神的帶領，也感謝國泰一代又一代的年輕球員沒有她們的努力，就沒有現在的她和國泰女籃。

前宏國男籃教練古吉雄致詞時表示，自己一生非常熱愛跟喜歡籃球雖然年過八十，依然熱愛籃球。這輩子在籃球界貴人很多，感謝球員為他賣力出賽，也感謝宏國劉俊卿教練帶他進入籃球領域，也希望在座來賓跟他一樣和他熱愛籃球。

台灣第一位旅外球員賴秀麗在南投草屯鄉下長大，本來是跳高選手，「連籃球長什麼樣子都沒看過」，感謝恩師江憲治教練帶領她進入籃球的世界，甚至介紹她去日本香松女籃打球，從乙組打到甲組，今天才有機會站上籃球名人堂。

代表錢一飛受獎的兒子錢韋成回憶自己出生時父親已經從球員身分退休，記得的都是當教練的情景，但現在擔任PLG洋基工程總經理的錢韋成知道父親在體壇服務多年，希望自己延續父親的籃球精神傳承父親的籃球文化。

壓軸的入堂名人是14度入選國手的亞洲明星球員洪濬哲。今年74歲的洪濬哲看到年代不同的前輩晚輩共聚一堂，真是體壇的喜事，感謝太多一路相伴支持的朋友。洪濬哲回憶自己幼年無權無勢，全靠母親相信他，在基隆中正公園苦練蛙跳跟運球，到高中才當選國手，洪濬哲也勉勵年輕球員「天道酬勤」，努力就有收穫。

籃球

延伸閱讀

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

首屆總統盃3x3籃球總決賽周末登場 北市警將管制凱道、重慶南路

籃球／總統盃決賽周末凱達格蘭大道登場 成力煥：來了就打

相關新聞

籃球／名人堂入堂慶典今登場 錢韋成代父錢一飛受獎

台灣籃球名人堂協會「第四屆名人入堂典禮」，於今天在台北市圓山劍潭青年活動中心群英堂登場，包括洪濬哲、洪玲瑤、賴秀麗、古吉...

TPBL／雷蒙恩18分、14籃板領軍逆轉 雙神大戰海神吞3連敗

近期苦吞2連敗的高雄全家海神隊今天在主場迎戰來訪的台北台新戰神隊，儘管在上半場打完靠著投進8記三分球還一度保持領先，不過...

TPBL／齊曼加、雷蒙恩化身里長迺夜市 號召戰友開幕戰見

台北戰神主場開幕周—台新證券《台味戰場》將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地...

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界杯男籃十大射手陳...

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

在上賽季帶領新北國王隊拿下隊史第二冠也是在TPBL的首冠後，「豪小子」林書豪正式宣布高掛球鞋，球團也傳出預計在年底為他舉...

EASL／外援聯手轟61分 國王韓國踢館成功勝場開張

連三季參與東超聯賽（EASL）的新北國王隊，今天赴韓國踢館成功，在洋將桑尼、傑登聯手轟下61分發揮下，以90：78擊退主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。