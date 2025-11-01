TPBL／雷蒙恩18分、14籃板領軍逆轉 雙神大戰海神吞3連敗

近期苦吞2連敗的高雄全家海神隊今天在主場迎戰來訪的台北台新戰神隊，儘管在上半場打完靠著投進8記三分球還一度保持領先，不過下半場卻在防守端全面潰堤，遭到戰神雷蒙恩、洛夫頓領軍逆轉，最終戰神就以110：105賞給海神3連敗。

近期回到主場出賽的海神，除了在主場開幕戰擊敗國王隊外，接下來兩場比賽接連敗給攻城獅隊與夢想家隊，而今天他們則是在主場續戰戰神，不過卻再度陷入苦戰，上半場海神展現不錯的外線手感，團隊共投進8記三分球，加上洋將詹姆斯貢獻15分，前兩節打完海神還以52：49領先。

不過易籃後戰神手感持續加溫，尤其是雷蒙恩在第三節個人就拿下12分、7籃板還有2助攻、2抄截演出，其中包括投進2顆三分球，帶領戰神單節猛轟33分逆轉戰局，第四節戰神得分機器洛夫頓則是挺身接管戰局，單節個人5次出手全都命中、拿下11分，其中包括在比賽最後關頭連續進球，最終戰神就以5分差距擊敗海神，收下賽季第2勝，海神則是苦吞3連敗。

戰神今天以洛夫頓和基德皆攻下22分表現最佳，雷蒙恩則是有18分、14籃板的全能演出，且他與齊曼加本場比賽合計抓下12顆進攻籃板，等同海神全隊，至於海神則以詹姆斯27分最佳，胡瓏貿則有15分、4籃板、3助攻。