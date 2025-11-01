快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

TPBL／雷蒙恩18分、14籃板領軍逆轉 雙神大戰海神吞3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷蒙恩（左）貢獻18分、14籃板，幫助戰神隊逆轉海神隊。圖／TPBL提供
雷蒙恩（左）貢獻18分、14籃板，幫助戰神隊逆轉海神隊。圖／TPBL提供

近期苦吞2連敗的高雄全家海神隊今天在主場迎戰來訪的台北台新戰神隊，儘管在上半場打完靠著投進8記三分球還一度保持領先，不過下半場卻在防守端全面潰堤，遭到戰神雷蒙恩、洛夫頓領軍逆轉，最終戰神就以110：105賞給海神3連敗。

近期回到主場出賽的海神，除了在主場開幕戰擊敗國王隊外，接下來兩場比賽接連敗給攻城獅隊與夢想家隊，而今天他們則是在主場續戰戰神，不過卻再度陷入苦戰，上半場海神展現不錯的外線手感，團隊共投進8記三分球，加上洋將詹姆斯貢獻15分，前兩節打完海神還以52：49領先。

不過易籃後戰神手感持續加溫，尤其是雷蒙恩在第三節個人就拿下12分、7籃板還有2助攻、2抄截演出，其中包括投進2顆三分球，帶領戰神單節猛轟33分逆轉戰局，第四節戰神得分機器洛夫頓則是挺身接管戰局，單節個人5次出手全都命中、拿下11分，其中包括在比賽最後關頭連續進球，最終戰神就以5分差距擊敗海神，收下賽季第2勝，海神則是苦吞3連敗。

戰神今天以洛夫頓和基德皆攻下22分表現最佳，雷蒙恩則是有18分、14籃板的全能演出，且他與齊曼加本場比賽合計抓下12顆進攻籃板，等同海神全隊，至於海神則以詹姆斯27分最佳，胡瓏貿則有15分、4籃板、3助攻。

籃球

延伸閱讀

TPBL／齊曼加、雷蒙恩化身里長迺夜市 號召戰友開幕戰見

NBA／詹姆斯前隊友涉非法賭博被捕 疑利用湖人隊內資訊下注

NBA／湖人不只詹姆斯受傷！德國長人因傷至少缺席2周

NBA／勇湖大戰開幕戰詹姆斯缺陣 唐西奇：是硬仗但很興奮

相關新聞

TPBL／雷蒙恩18分、14籃板領軍逆轉 雙神大戰海神吞3連敗

近期苦吞2連敗的高雄全家海神隊今天在主場迎戰來訪的台北台新戰神隊，儘管在上半場打完靠著投進8記三分球還一度保持領先，不過...

TPBL／齊曼加、雷蒙恩化身里長迺夜市 號召戰友開幕戰見

台北戰神主場開幕周—台新證券《台味戰場》將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地...

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界杯男籃十大射手陳...

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

在上賽季帶領新北國王隊拿下隊史第二冠也是在TPBL的首冠後，「豪小子」林書豪正式宣布高掛球鞋，球團也傳出預計在年底為他舉...

EASL／外援聯手轟61分 國王韓國踢館成功勝場開張

連三季參與東超聯賽（EASL）的新北國王隊，今天赴韓國踢館成功，在洋將桑尼、傑登聯手轟下61分發揮下，以90：78擊退主...

TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討

針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。