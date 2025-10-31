快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Taishin Wonders隊長Mika（前排）與球員張兆辰（後排左起）、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。圖／台新育樂提供
Taishin Wonders隊長Mika（前排）與球員張兆辰（後排左起）、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。圖／台新育樂提供

台北戰神主場開幕周—台新證券《台味戰場》將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地的體驗。昨天晚間更特別由Taishin Wonders隊長Mika與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。  齊曼加一路親切與攤販打招呼化身「戰神里長伯」，與果汁店老闆相約下次再來，購買雞蛋糕時更不忘熱情邀請老闆，「11/15、16要來和平館看我們比賽喔！」展現滿滿親和力。

Taishin Wonders隊長Mika首次與戰友一起逛夜市，她分享能以不同方式與球迷互動、感受台北在地文化，覺得既新鮮又有趣。平時就喜歡逛夜市的她，更大推，「饒河真的是最道地、必逛的夜市！」  而來到饒河當然不能錯過街口最經典的胡椒餅，雷蒙恩一口咬下直呼：「超好吃！」還忍不住把不吃豬肉的齊曼加那份搶過來。

吃完美食挑戰射氣球，張兆辰謙虛的說：「以前都沒玩過這個，來夜市都在吃。」沒想到一試身手就「十發全中」技驚四座，引起現場熱烈歡呼。不讓球員專美於前，全能女神Mika 也展現神射手實力，同樣也是一舉命中十顆，開心的說「：看來全能女神的封號真的不是浪得虛名！」

走在夜市的街道上，不時有戰友熱情打招呼，身穿雷蒙恩新秀TEE的戰友更攜帶應援毛巾來合照，讓雷蒙恩相當驚喜：「看到球迷來真的很開心。」也有小朋友興奮揮手喊出：「Hi Jordy！」齊曼加聽到後笑著揮手。

Mika展現神射手實力，同樣也是一舉命中十顆。圖／台新育樂提供
Mika展現神射手實力，同樣也是一舉命中十顆。圖／台新育樂提供

近兩小時的活動在笑聲與加油聲一路相伴下劃下句點，相當投入的齊曼加說：「覺得時間過得特別快，好玩到感覺只有半小時。」雷蒙恩打趣對兆辰說：「饒河夜市這麼好玩，你之前怎麼都沒帶我來。」戰神們也與大家相約，「11月15、16日主場見。」

戰神主場首戰台新證券《台味戰場》主題日，把夜市的吃喝玩樂原汁原味搬進和平籃球館，射氣球、套圈圈、糖葫蘆、甘草芭樂等經典攤位一次到齊，讓球迷「一票進場，嗨玩整夜」。11月15日賽後將舉辦Taishin Wonders擊拳會，11月16日賽後則有戰神握手會，活動詳情請鎖定台北戰神官方IG。

籃球

相關新聞

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

在上賽季帶領新北國王隊拿下隊史第二冠也是在TPBL的首冠後，「豪小子」林書豪正式宣布高掛球鞋，球團也傳出預計在年底為他舉...

TPBL／齊曼加、雷蒙恩化身里長迺夜市 號召戰友開幕戰見

台北戰神主場開幕周—台新證券《台味戰場》將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地...

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界杯男籃十大射手陳...

EASL／外援聯手轟61分 國王韓國踢館成功勝場開張

連三季參與東超聯賽（EASL）的新北國王隊，今天赴韓國踢館成功，在洋將桑尼、傑登聯手轟下61分發揮下，以90：78擊退主...

TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討

針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟...

TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天正式發表個人首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，成為本土第一位擁有...

