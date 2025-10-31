TPBL／齊曼加、雷蒙恩化身里長迺夜市 號召戰友開幕戰見

台北戰神主場開幕周—台新證券《台味戰場》將於 11月15、16日在和平籃球館登場，將台灣經典夜市文化搬進球場，打造最在地的體驗。昨天晚間更特別由Taishin Wonders隊長Mika與球員張兆辰、雷蒙恩、齊曼加前進饒河夜市快閃宣傳。 齊曼加一路親切與攤販打招呼化身「戰神里長伯」，與果汁店老闆相約下次再來，購買雞蛋糕時更不忘熱情邀請老闆，「11/15、16要來和平館看我們比賽喔！」展現滿滿親和力。

Taishin Wonders隊長Mika首次與戰友一起逛夜市，她分享能以不同方式與球迷互動、感受台北在地文化，覺得既新鮮又有趣。平時就喜歡逛夜市的她，更大推，「饒河真的是最道地、必逛的夜市！」 而來到饒河當然不能錯過街口最經典的胡椒餅，雷蒙恩一口咬下直呼：「超好吃！」還忍不住把不吃豬肉的齊曼加那份搶過來。

吃完美食挑戰射氣球，張兆辰謙虛的說：「以前都沒玩過這個，來夜市都在吃。」沒想到一試身手就「十發全中」技驚四座，引起現場熱烈歡呼。不讓球員專美於前，全能女神Mika 也展現神射手實力，同樣也是一舉命中十顆，開心的說「：看來全能女神的封號真的不是浪得虛名！」

走在夜市的街道上，不時有戰友熱情打招呼，身穿雷蒙恩新秀TEE的戰友更攜帶應援毛巾來合照，讓雷蒙恩相當驚喜：「看到球迷來真的很開心。」也有小朋友興奮揮手喊出：「Hi Jordy！」齊曼加聽到後笑著揮手。

Mika展現神射手實力，同樣也是一舉命中十顆。圖／台新育樂提供

近兩小時的活動在笑聲與加油聲一路相伴下劃下句點，相當投入的齊曼加說：「覺得時間過得特別快，好玩到感覺只有半小時。」雷蒙恩打趣對兆辰說：「饒河夜市這麼好玩，你之前怎麼都沒帶我來。」戰神們也與大家相約，「11月15、16日主場見。」

戰神主場首戰台新證券《台味戰場》主題日，把夜市的吃喝玩樂原汁原味搬進和平籃球館，射氣球、套圈圈、糖葫蘆、甘草芭樂等經典攤位一次到齊，讓球迷「一票進場，嗨玩整夜」。11月15日賽後將舉辦Taishin Wonders擊拳會，11月16日賽後則有戰神握手會，活動詳情請鎖定台北戰神官方IG。