快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
已逝的錢一飛入選籃球名人堂。 聯合報系資料照
已逝的錢一飛入選籃球名人堂。 聯合報系資料照

台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界杯男籃十大射手陳祖烈，將與江憲治、梁美雲、亞青女籃國手張聿嵐共同見證入堂儀式，傳奉承意義至為濃厚，是難得一見的歷史性場面。

陳祖烈是第一屆入堂的籃壇宿將、江憲治是第二屆入堂的名教練、梁美雲是第三屆人堂的亞洲明星球員，本屆入堂的洪濬哲、徐台榮也都是亞洲明星球員、古吉雄、洪玲瑤則是在亞運會及東亞運奪牌的名教練、賴秀麗是第一位援外的戰將、錢一飛更是多屆亞錦賽及亞運會的的風雲人物。

台灣籃球名人堂協會理事長王信良指出，除了前述籃壇重量級人物外，並邀得運動部政務次長黃啟煌蒞臨頒贈入堂證書，也是四屆以來，出席此項活動之最高層級的體育官員；亞青女籃國手張聿嵐並將任禮儀官。

第四屆台灣籃球名人堂入堂儀式將在明天舉行。圖／台灣籃球名人堂提供
第四屆台灣籃球名人堂入堂儀式將在明天舉行。圖／台灣籃球名人堂提供

同時現場還有籃球文物展，將包括台灣籃球史料展、1956年墨爾本奧運會中華隊球衫、1960年羅馬奧運與世界杯中華隊隊旗、籃球書籍、雜誌、剪報、照片等近百件文物，內容豐富，值得期待。

台灣籃球名人堂協會秘書長馮同瑜表示，明天的入堂慶典，在台北市劍潭青年活動中心舉行，下午2時30分進場、3時起透過運動部動滋SPORT及台灣籃球名人堂協會FB粉專直播現場畫面、3時30分至5時為入堂慶典，預計將有近300位籃壇人士參與盛會，共同見證歷史性的時刻。

籃球

延伸閱讀

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

首屆總統盃3x3籃球總決賽周末登場 北市警將管制凱道、重慶南路

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

影／「灌籃高手」的搖籃將遷校 苗栗大倫國中分校預定地動土

相關新聞

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

在上賽季帶領新北國王隊拿下隊史第二冠也是在TPBL的首冠後，「豪小子」林書豪正式宣布高掛球鞋，球團也傳出預計在年底為他舉...

籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界杯男籃十大射手陳...

EASL／外援聯手轟61分 國王韓國踢館成功勝場開張

連三季參與東超聯賽（EASL）的新北國王隊，今天赴韓國踢館成功，在洋將桑尼、傑登聯手轟下61分發揮下，以90：78擊退主...

TPBL／紀錄台鬧烏龍 聯盟嚴厲譴責啟動內部檢討

針對昨天夢想家球員張宗憲吞下1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格，紀錄台出現疏失，台灣職業籃球大聯盟...

TPBL／六度改版誕生個人簽名鞋 林俊吉曝：很多洋將想要

福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天正式發表個人首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，成為本土第一位擁有...

TPBL／國內第一人！林俊吉發個人簽名鞋 捐一千雙做公益

27歲的福爾摩沙夢想家後衛林俊吉今天迎接生涯新里程碑，由Mizuno打造的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。