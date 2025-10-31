籃球／洪濬哲、錢一飛等8人入選 第4屆名人堂入堂慶典明登場

台灣籃球名人堂「第四屆名人入堂慶典」明天將在台北市劍潭青年活動中心舉行，94歲高齡的首屆名人堂成員、世界杯男籃十大射手陳祖烈，將與江憲治、梁美雲、亞青女籃國手張聿嵐共同見證入堂儀式，傳奉承意義至為濃厚，是難得一見的歷史性場面。

陳祖烈是第一屆入堂的籃壇宿將、江憲治是第二屆入堂的名教練、梁美雲是第三屆人堂的亞洲明星球員，本屆入堂的洪濬哲、徐台榮也都是亞洲明星球員、古吉雄、洪玲瑤則是在亞運會及東亞運奪牌的名教練、賴秀麗是第一位援外的戰將、錢一飛更是多屆亞錦賽及亞運會的的風雲人物。

台灣籃球名人堂協會理事長王信良指出，除了前述籃壇重量級人物外，並邀得運動部政務次長黃啟煌蒞臨頒贈入堂證書，也是四屆以來，出席此項活動之最高層級的體育官員；亞青女籃國手張聿嵐並將任禮儀官。

第四屆台灣籃球名人堂入堂儀式將在明天舉行。圖／台灣籃球名人堂提供

同時現場還有籃球文物展，將包括台灣籃球史料展、1956年墨爾本奧運會中華隊球衫、1960年羅馬奧運與世界杯中華隊隊旗、籃球書籍、雜誌、剪報、照片等近百件文物，內容豐富，值得期待。

台灣籃球名人堂協會秘書長馮同瑜表示，明天的入堂慶典，在台北市劍潭青年活動中心舉行，下午2時30分進場、3時起透過運動部動滋SPORT及台灣籃球名人堂協會FB粉專直播現場畫面、3時30分至5時為入堂慶典，預計將有近300位籃壇人士參與盛會，共同見證歷史性的時刻。