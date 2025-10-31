籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

在上賽季帶領新北國王隊拿下隊史第二冠也是在TPBL的首冠後，「豪小子」林書豪正式宣布高掛球鞋，球團也傳出預計在年底為他舉辦引退儀式，而今天林書豪也在個人臉書宣布，將於12月28日舉辦粉絲見面會，親自向一路支持他的球迷說聲謝謝。

林書豪透過個人社群網站表示，「時間過得真快，轉眼間距離我踏上職業籃球的旅程已經過去十五年了。回首這段路，我始終能感受到你們在每一次高峰和低谷中給予的支持與鼓勵。從『林來瘋』到今天，我對籃球的熱愛，以及對你們的感謝，依然如初。這一次，我想親自向你們說聲謝謝。」

林書豪也宣布將於12月28日中午12點30分至下午2點在台北W飯店舉辦粉絲見面會，門票登記將於2025年11月17日（星期一）晚上7點07分在 ACCUPASS 獨家開放。為了回饋大家的支持，本次活動全程免費，將邀請777位粉絲 一同共度難忘時光。