EASL／外援聯手轟61分 國王韓國踢館成功勝場開張

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桑尼（中）和傑登（左）聯手轟下61分，助國王EASL勝場開張。圖／國王提供
連三季參與東超聯賽（EASL）的新北國王隊，今天赴韓國踢館成功，在洋將桑尼、傑登聯手轟下61分發揮下，以90：78擊退主場的昌原LG獵隼，迎接分組首勝。

國王前兩季都打進最後4強決賽，上季更奪下季軍成績，不過當家球星林書豪球季結束宣布高掛球鞋，創隊教頭萊恩也轉往日本執教，新教頭派翠克帶來的新體系仍在磨合階段，TPBL賽季2連勝後吞下3連敗，上周EASL新賽季首戰也以89：107敗給東京電擊（Alvark Tokyo）。

今天國王改成客場出發，首節就取得31：17領先，但第二節僅得12分，半場打完和昌原LG獵隼43：43戰平。

第三節國王洋將奧帝率先投進外線，加上李愷諺和桑尼發揮，讓國王回到領先；讀秒階段，傑登和桑尼接連領到技術犯規，讓昌原LG獵隼2罰得手後65：67，不過國王先靠李愷諺罰球止血，再靠對手失誤讓傑登快攻打進兩分，帶著70：65領先進入決勝節。

國王第四節開始把握昌原LG獵隼的失誤，打出一波7：0攻勢，領先擴大到兩位數；奧帝和傑登的接連外線進球穩住國王優勢，最終以90：78奪下EASL新賽季首勝。

國王得分全部集中在先發，桑尼三分球8投6中轟下全場最高33分外帶9籃板，傑登繳出28分、10籃板「雙10」表現，奧帝12分都來自三分球，李愷諺10分，替補只有林彥廷的6分進帳。

國王沒有太多休息時間就要飛往蒙古，台灣時間周六下午5點將出戰烏蘭巴托野馬。

籃球

